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ППО, снаряди та далекобійні ракети: Умєров та Сирський зустрілися з керівництвом Європарламенту

26 березня, 2024 вiвторок
02:20
Війна з Росією Рустем Умєров Олександр Сирський Європарламент ППО зброя для України

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у понеділок, 25 березня, зустрілися у Києві із делегацією голів комітетів Європейського парламенту

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Під час зустрічі очільник Міноборони наголосив на великому значенні допомоги Європарламенту і Європейського союзу Україні для протистояння російській агресії.

За його словами, наміри збільшити обсяги допомоги мають велике значення як для військових, так і цивільних громадян та української інфраструктури.

Умєров та Сирський також поінформували європейську делегацію про поточну ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що пріоритетними потребами Сил безпеки є системи протиповітряної оборони, ракети до них, артилерійські системи та боєприпаси, а також далекобійні вогневі засоби. Він також відзначив важливість продовження підготовки українських військових у рамках місії ЄС.

Умєров своєю чергою закликав ЄС посилити санкції проти тих, хто намагається їх обходити, зокрема поставляє запчастини для російської військової машини.

"Ми у Європі маємо бути єдині у боротьбі проти російської агресії. Ми маємо бути одним сильним кулаком перед загрозою варварів", - зазначив він.

Своєю чергою голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Девід Макалістер сказав, що візит відразу декількох голів комітетів Європарламенту в Україну є сигналом непохитної всепартійної підтримки України Європарламентом у боротьбі проти російської агресії.

"Ми цінуємо відвагу українських військових. Ми продовжимо вас підтримувати та будемо вимагати давати Україні те, що вам насправді потрібно", - наголосив він.

  • 13 березня Європарламент ухвалив резолюцію щодо використання конфіскованих російських активів на відбудову України.
Теги:
Європарламент
зброя для України
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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