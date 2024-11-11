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Правоохоронці викрили нові схеми для "ухилянтів", серед затриманих - посадовці МСЕК і лікарі ВЛК

Катерина Єсікова
11 листопада, 2024 понедiлок
16:24
Кримінал

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, що діяли у Дніпропетровській, Кіровоградській і Харківській областях

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

"Серед затриманих – посадовці медико-соціальних експертних комісій та лікарень. За хабарі від 2 до 10 тис. доларів США вони допомагали військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних медвисновків", - йдеться у повідомленні.

На Дніпропетровщині

Правоохоронці затримали очільницю відділення місцевої лікарні, яка брала хабарі за діагностику тяжких захворювань у близьких родичів військовозобов’язаних.

Надалі це дозволяло ухилянтам втекти від мобілізації за кордон.

На Кіровоградщині

У Кропивницькому затримали хірурга – члена ВЛК, коли він одержував хабар за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

На Харківщині

Підозру отримала ще одна посадовиця МСЕК, учасниця масштабної схеми ухилення від призову, яку Служба безпеки викрила у жовтні цього року.

Перебуваючи на посаді лікаря-реабілітолога, вона фальсифікувала історію хвороб своїх клієнтів для призначення інвалідності.

За викритими фактами фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі);
  • чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці на Харківщині, Кіровоградщині та Рівненщині оголосили підозри 7 особам, підозрюваним у причетності до схем з оформлення документів про непридатність до служби. 


 

Теги:
Новини
СБУ
корупція в Україні
мобілізація
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Харківщина
Кіровоградщина
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