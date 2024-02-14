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Празький торт нашвидкуруч. Розповімо, як приготувати
Сьогодні будемо готувати Празький торт нашвидкуруч. Від звичайного торта "Прага" він відрізняється тільки тим, що готується швидше і не потребує просочення
Інгредієнти для Празького торту:
Для бісквіту:
- борошно - 130 г
- яйця – 2 шт.
- молоко згущене - 1 банка
- какао - 30 г
- розпушувач – 18 г (2 ч. л.)
Для крему:
- молоко – 300 мл
- яйця – 2 шт.
- борошно - 30 г
- пудра цукрова – 180 г
- какао - 30 г
- масло вершкове - 150 г
Для прикрас:
- шоколад чорний – 80 г
- крихта печива - 50 г.
Покроковий рецепт - Торт "Празький" нашвидкуруч:
- у миску розбиваємо яйця, добре збовтуємо вінчиком та додаємо банку згущеного молока
- ще раз добре перемішуємо, у борошно додаємо какао, розпушувач (2 ч. л.) та знову добре перемішуємо і просіюємо через сито
- тісто ділимо на 2 рівні частини
- застилаємо форму, в якій випікатимемо, пергаментним папером
- виливаємо одну частину тіста, добре розрівнюємо, щоб корж був рівним і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку (випікаємо 20-25 хвилин)
- готовність перевіряємо зубочисткою
- так само випікаємо і другий корж
- готові коржі дістаємо з форми, остуджуємо
- охолоджені коржі розрізаємо навпіл
Крем:
- у каструлю вбиваємо яйця, додаємо борошно і трошки теплого молока, добре перемішуємо вінчиком
- виливаємо молоко, що залишилося та ще раз добре перемішуємо і відправляємо на вогонь
- на маленькому вогні, постійно помішуючи, варимо до загустіння
- готовий крем перекладаємо в миску, його треба добре остудити
- у цукрову пудру просіюємо какао, добре перемішуємо
- у миску кладемо вершкове масло кімнатної температури
- висипаємо цукрову пудру з какао, добре збиваємо міксером і поступово додаємо охолоджений крем
- добре збиваємо міксером протягом кількох хвилин
- готовий крем відправляємо в холодильник на кілька хвилин, щоб він схопився.
Збираємо торт:
- викладаємо перший корж і добре промазуємо кремом
- так само чинимо і з другим коржем
- добре перемазуємо верхній корж і боки та відправляємо торт у холодильник
- беремо чорний шоколад і розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на паровій бані
- перекладаємо в кондитерський мішечок
- за бажанням прикрашаємо верх торта, а боки торта обсипаємо крихтою від шоколадного печива
- торт "Празький" готовий.
Смачного!
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