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Празький торт нашвидкуруч. Розповімо, як приготувати

14 лютого, 2024 середа
21:00
рецепти Шоколадний торт

Сьогодні будемо готувати Празький торт нашвидкуруч. Від звичайного торта "Прага" він відрізняється тільки тим, що готується швидше і не потребує просочення

рецепт Празького торту

Інгредієнти для Празького торту:

Для бісквіту:

  • борошно - 130 г
  • яйця – 2 шт.
  • молоко згущене - 1 банка
  • какао - 30 г
  • розпушувач – 18 г (2 ч. л.)

Для крему:

  • молоко – 300 мл
  • яйця – 2 шт.
  • борошно - 30 г
  • пудра цукрова – 180 г
  • какао - 30 г
  • масло вершкове - 150 г

Для прикрас:

  • шоколад чорний – 80 г
  • крихта печива - 50 г.

Покроковий рецепт - Торт "Празький" нашвидкуруч:

  • у миску розбиваємо яйця, добре збовтуємо вінчиком та додаємо банку згущеного молока
  • ще раз добре перемішуємо, у борошно додаємо какао, розпушувач (2 ч. л.)  та знову добре перемішуємо і просіюємо через сито
  • тісто ділимо на 2 рівні частини
  • застилаємо форму, в якій випікатимемо, пергаментним папером 
  • виливаємо одну частину тіста, добре розрівнюємо, щоб корж був рівним і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку (випікаємо 20-25 хвилин)
  • готовність перевіряємо зубочисткою
  • так само випікаємо і другий корж
  • готові коржі дістаємо з форми, остуджуємо
  • охолоджені коржі розрізаємо навпіл

Крем:

  • у каструлю вбиваємо яйця, додаємо борошно і трошки теплого молока, добре перемішуємо вінчиком 
  • виливаємо молоко, що залишилося та ще раз добре перемішуємо  і відправляємо на вогонь
  • на маленькому вогні, постійно помішуючи, варимо до загустіння
  • готовий крем перекладаємо в миску, його треба добре остудити
  • у цукрову пудру просіюємо какао, добре перемішуємо
  • у миску кладемо вершкове масло кімнатної температури
  • висипаємо цукрову пудру з какао, добре збиваємо міксером і поступово додаємо охолоджений крем 
  • добре збиваємо міксером протягом кількох хвилин
  • готовий крем відправляємо в холодильник на кілька хвилин, щоб він схопився.

Збираємо торт:

  • викладаємо перший корж і добре промазуємо кремом
  • так само чинимо і з другим коржем
  • добре перемазуємо верхній корж і боки та відправляємо торт у холодильник
  • беремо чорний шоколад і розтоплюємо в мікрохвильовій печі або на паровій бані
  • перекладаємо в кондитерський мішечок 
  • за бажанням прикрашаємо верх торта, а боки торта обсипаємо крихтою від шоколадного печива
  • торт "Празький" готовий.

Смачного! 

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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