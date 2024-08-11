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Прем'єр Британії Стармер скасовує свою відпустку через заворушення по всій країні

Марія Науменко
11 серпня, 2024 неділя
12:00
Світ Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер скасував запланований відпочинок наступного тижня, аби зосередитися на боротьбі з хвилею заворушень, що охопила країну

Зміст

Про це інформує Independent.

Згідно з повідомленнями, Стармер мав вирушити на континент зі своєю сім'єю, але змінив плани, залишившися працювати в резиденції №10 та заміському маєтку Чекерс.

У п'ятницю, 9 серпня, лідер лейбористів попередив поліцію залишатися в стані "підвищеної готовності" через побоювання нових заворушень на цих вихідних.

Цей крок був здійснений на тлі побоювань про нові хвилі насильства на вихідних. Поліція перебуває у підвищеній готовності, 6 тисяч поліцейських було розподілено по потенційно небезпечних районах.

За даними Національної ради начальників поліції (NPCC), наразі у зв'язку з заворушеннями було заарештовано понад 700 людей, понад 300 з яких були висунуті звинувачення.

Насильство спалахнуло після смертельного ножового поранення трьох маленьких дівчат у танцювальному клубі в Саутпорті, де проходила вечірка, присвячена творчості Тейлор Свіфт.

З поширенням насильства учасники заворушень нападали на мечеті, влаштовували засідки на спецназ і підпалили готель, в якому проживали мігранти, коли люди були всередині.

  • 29 липня 2024 року в містечку Саутпорт поблизу Ліверпуля 17-річний син вихідців з Руанди Аксель Муганва Рудакубана прийшов до танцювального клубу та зарізав трьох неповнолітніх дівчат і поранив ще 8 дітей.
  • Вихідними 3-4 серпня 2024 року у Великій Британії мали місце масові заворушення та пошкодження майна, в які переросли попередні вуличні протести з приводу вбивства трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт.
  • 5 серпня Стармер заявив, що Велика Британія створить "постійну армію" спеціалізованих поліцейських, які боротимуться з заворушеннями.
Теги:
Кримінал
мігранти
Масові заворушення
Велика Британiя
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