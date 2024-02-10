Президентка Угорщини Новак подала у відставку у зв'язку з педофільським скандалом
Глава Угорщини Каталін Новак ввечері у суботу, 10 лютого 2024 року, оголосила про свою відставку. Напередодні тисячі людей вимагали від неї цього на мітингу в середмісті Будапешта
Звернення Новак тривалістю 5 хвилин 37 секунд з'явилося на угорському телеканалі M1.
Його повний текст оприлюднено порталом Hirado.hu.
"Я прийняла рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав вразливістю довірених йому дітей. Я помилилася, тому що рішення про помилування та відсутність обґрунтування стали причиною того, щоб викликати сумніви щодо нульової толерантності до педофілії. Сумнівів тут немає і бути не може. Я б ніколи не пробачила людину, яка, на мою думку, фізично чи психічно жорстоко поводилася з дітьми. Так було тоді і так є сьогодні", - зазначила Каталін Новак.
"Завдання президента республіки, яке також випливає з Основного Закону, полягає в тому, щоб забезпечувати єдність нації. Діти - наш найголовніший скарб. Я вважаю, що нація в цьому єдина - попри всі розбіжності у поглядах. Захист дітей - наш спільний обов’язок. Я народила трьох дітей, тож я відчула на собі, наскільки їхнє незахищене, вразливе життя потребує безпеки та захисту", - продовжлила Новак.
"Я прошу вибачення у тих, кого я образила, й у всіх жертв, які могли відчути, що я за них не заступаюся. Я була, є і завжди буду з разом з дітьми та сім'ями. Я, як глава держави, звертаюся до вас сьогодні востаннє. Я подаю у відставку з посади президента республіки", - наголосила Каталін Новак.
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