ПриватБанк запустив акційний “шкільний” сезон із кешбеками та знижками

Про це повідомила пресслужба банку.

Клієнтам пропонуватимуть персональні знижки та кешбеки на товари й послуги для підготовки до навчального року.

"Перед тим, як купувати щось для школи – не зволікай, а одразу тицяй на долоньку у Приват24, щоб активувати свої кешбеки та знижки для реально вигідного шопінгу", — коментують у ПриватБанку.

Банк разом із партнерами підготував пропозиції на широкий асортимент продукції — від канцелярії, рюкзаків і літератури до електроніки, техніки Apple та товарів для краси й здоров’я. Пропонують навіть кешбеки на таксі й потяги.

Протягом акції передбачено кешбек у розмірі 3–5% на канцтовари, книги, оплату освіти, одяг і взуття, смартфони, оптику та інші категорії.

Також діє спеціальна пропозиція: з 29 серпня по 5 вересня — 10% кешбек на квіти.

Бонуси доступні власникам звичайних і преміальних карток Visa ПриватБанку за умови активації персональних пропозицій у застосунку "Приват24".

Для родин це означає не лише економію кількох відсотків, але й більш прогнозоване планування бюджету. Якщо раніше кешбек сприймався як приємний бонус, то нині він стає реальним інструментом для зниження навантаження під час "дорогих" місяців року — серпня та вересня. Не втрачайте можливість зекономити разом із ПриватБанком!

