Про стабілізацію ситуації в Покровську говорити зарано, там тривають активні бої, — Мусієнко

Попри спецоперації, які нещодавно провели Сили оборони, говорити про стабілізацію ситуації в місті зарано.

Про це в етері Громадського радіо сказав військовослужбовець Сил територіальної оборони та військовий аналітик Олександр Мусієнко.

"Що стосується Покровська, то там зараз тривають активні бойові дії, які йдуть, у тому числі, і в міській забудові й не лише. Вони доволі складні. Тому я думаю, що говорити про те, що ситуація стабілізована, поки що передчасно", — заявив він.

Говорячи про те, чи існує загроза оточення Покровська , військовослужбовець зазначив, що за час повномасштабного вторгнення загроза оточення тих чи інших населених пунктів існувала неодноразово, але щоразу цьому вдавалося запобігати.

"За час повномасштабного вторгнення, поки тривають бойові дії, в нас були ризики оточення на різних напрямках у різних населених пунктах. Це відбувалося неодноразово, але жодного разу ніхто оточення не допускав. Якщо ситуація ставала вже такою критичною для наших сил, то виконувались дії для їх відведення. Іноді це було складно, часом — з втратами. Але жодного разу не фіксувалося такого, що хтось залишався в оточенні. Тому я думаю, що якщо ситуація раптом погіршуватиметься й умови ставатимуть складнішими, то, звичайно, ніхто не буде робити таких подарунків у вигляді того, щоб залишати наші сили в оточенні", — наголосив він.

Олександр Мусієнко додав, що Силам оборони вдалося зробити кроки для стабілізації ситуації на інших напрямках, зокрема — на Куп’янському.

"Фактично ми наближаємося до того, що, можливо, будуть операції з витіснення ворога з північної частини Куп’янська, де він перебуває", — сказав військовий аналітик.

Він наголосив, що пріоритетом для росіян залишається Донецька область. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Новопавлівському й Лиманському напрямках. На Новопавлівському напрямку окупанти хочуть розширити свій плацдарм на Дніпропетровщині.

"На Лиманському напрямку вдалося трохи посилити нашу оборону та стримувати наступальну активність ворога. На Новопавлівському теж для цього вживаються заходи. Але якщо ми візьмемо практично всю Донеччину, то там скрізь ситуація складна", — додав Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, 2 листопада головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів , що у Покровсько-Мирноградській агломерації українським воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання ворога, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати шляхи постачання. Однак оточення чи блокування міст немає, Сили оборони роблять все для здійснення логістики, наголосив головнокомандувач.

За його словами, триває комплексна операція зі знищення та витіснення ворожих сил із Покровська. Основний тягар — на плечах підрозділів Збройних Сил України, зокрема операторів БпС, штурмових підрозділів. Також, за його розпорядженням, у місті працюють зведені групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ, інших частин Сил оборони України, в тому числі Головного управління розвідки МО України.

Джерело: Громадське радіо