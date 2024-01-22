П'ять головних переваг флагманського iPhone 15 Pro

Стильний дизайн і титановий захист

Однією з головних новинок став титановий корпус – це перший масовий смартфон, випущений у титані. Цей метал найміцніший серед усіх відомих, але при цьому він дуже легкий. Завдяки цьому при покращеному захисті внутрішніх вузлів від ударів і пошкоджень він не став важчим, і навіть навпаки втратив один грам. Додатково захищається екран спеціальним армованим склом, антивідблисками та олеофобними покриттями.

Приголомшлива графіка

Смартфон отримав екран, створений за знайомою технологією Liquid Retina XDR. Насамперед привертають увагу неймовірні показники яскравості – вона зросла до рекордних 2000 ніт. Роздільна здатність залишилась на минулому рівні 460 пікселів/дюйм. Колірне охоплення в цілий мільярд відтінків забезпечує дуже яскраву і реалістичну картинку.

Неймовірний процесор

Гаджет працює на базі унікального процесора А17 Pro, випущеного корпорацією TSMC. До цього чіпу вже виявили пильну увагу представники гейм-індустрії, оскільки він легко справляється з іграми консольного рівня та іншими складними завданнями. Крім того, у смартфона обсяг оперативної пам'яті дорівнює параметрам середнього ноутбука для навчання – 8 Гб. Тож навіть за багатозадачності він справлятиметься з усіма процесами без втрати швидкості.

Відмінний камерний модуль

Замовити iPhone 15 Pro у Києві варто лише заради його камерного модуля. З ним ви легко зможете створювати фото- та відеоконтент професійного класу, навіть якщо ніколи не вчилися мистецтву зйомки. Новий телескопічний об'єктив дає змогу збільшувати зображення в 3 рази без втрати якості. Значні оновлення отримали нічний і портретний режими зйомки, фото в них будуть яскравішими та якіснішими.

Висока автономність

Тепер ви зможете бути на зв'язку ще довше, адже iPhone 15 Pro тримає заряд майже цілодобово. Заряджатися можна за допомогою магнітно-індукційної зарядної системи MagSafe або традиційного проводового пристрою.