Наталка Діденко спрогнозувала теплу та сонячну погоду найближчими вихідними
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Рецепт приготування паски та великодніх страв
Святковий стіл на Великдень є вершиною кулінарної майстерності. Пасхальне меню в цей день, крім паски, включає страви з м'яса, риби, грибів, овочів
Рубані котлети, запечені з помідорами та сиром
Інгредієнти:
- свинина – 500 г
- помідори – 2 шт.
- ріпчаста цибуля - 1 шт.
- твердий сир - 100 г
- два яйця
- крохмаль – 2 ст. л.
- майонез – 3 ст. л.
- сіль за смаком
- перець чорний мелений - за смаком
- олія - 50 мл
- зелень (для прикраси) – за смаком
Покроковий рецепт приготування котлет:
- нарізаємо м'ясо дрібними шматочками
- очищаємо цибулю очищаємо
- дрібно нарізаємо
- з'єднуємо м'ясо, яйця, цибулю, крохмаль, майонез, сіль та перець
- все перемішуємо
- накриваємо харчовою плівкою
- відправляємо у холодильник на 2-3 год.
- на розігріту сковороду з олією викладаємо м'ясну масу ложкою
- злегка обсмажуємо котлети із двох сторін
- форму, в якій запікатимемо котлети, покриваємо фольгою
- змащуємо її маслом
- обсмажені котлети викладаємо на фольгу
- зверху на кожну котлету викладаємо кружечок помідора
- посипаємо сиром, натертим на великій тертці
- відправляємо рубані котлети з помідорами та сиром у розігріту духовку запікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хв.
- готову страву посипаємо рубаною зеленню.
Салат "Великодня паска"
Інгредієнти:
- копчена курка – 300 г
- ріпчаста цибуля - 1 шт.
- відварена морква – 1 шт.
- панірувальні сухарі – 5 ст.л.
- варені яйця – 4 шт.
- відварена картопля – 3-4 шт.
- сир – 150 г
- майонез – 200 г
- перець солодкий жовтий – 20 г
- перець солодкий червоний – 20 г
- сіль – 1 год.
- цукор – 1 ст.л.
- оцет чи лимонний сік – 1 ст.л.
- олія - для змащування посуду
Покроковий рецепт салату "Великодня паска":
- відварюємо картоплю, моркву та яйця
- остуджуємо та очищаємо
- готуємо ємність об'ємом 2 л
- змащуємо олією
- вистилаємо харчовою плівкою
- очищаємо цибулю
- нарізаємо дрібним кубиком
- для маринаду в 0,5 склянки води додаємо сіль, цукор та оцет
- викладаємо цибулю в маринад
- у процесі маринування цибулю періодично перемішуємо
- інгредієнти салату викладаємо шарами по порядку
- спершу викладаємо картоплю, натерту на дрібній тертці і перемішану приблизно з 1/5 частиною майонезу
- шар картоплі злегка утрамбовуємо і робимо невеликий борт, щоб створити імітацію "шапочки" паски
- далі вкладаємо натертий на великій тертці сир із майонезом
- далі натираємо на тертці моркву
- перемішуємо з майонезом
- викладаємо моркву рівномірно на сир
- наступний шар – яйця, натерті на тертці та перемішані з майонезом
- далі - віджата від маринаду цибуля
- цибулю майонезом не змащуємо.
- нарізаємо кубиком копчену курячу грудку
- змішуємо з майонезом
- викладаємо останнім шаром салату
- утрамбовуємо
- закриваємо краями плівки
- салат відправляємо в холодильник на кілька годин
- нарізаємо дрібним кубиком солодкий перець для прикраси святкового салату
- накриваємо салат тарілкою
- акуратно перевертаємо
- знімаємо плівку
- боки салату обсипаємо панірувальними сухарями
- зверху прикрашаємо салат нарізаним солодким перцем.
Салат "Карпатська хата" з крабовими паличками, сиром та яйцями
Інгредієнти:
- крабові палички – 10 шт.
- твердий сир – 200 г
- два яйця
- часник - 2 зубчики
- майонез – 4 ст. л.
Для прикрас:
- листя салатне - 2 шт.
- зерна граната – 1 ст. л.
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо яйця на круто
- крабові палички опускаємо в окріп на 2 хв, а потім висушуємо на паперовому рушнику
- натираємо твердий сир на дрібній тертці
- подрібнюємо зубчик часнику
- додаємо до сиру подрібнений часник та майонез
- ретельно перемішуємо
- обережно розгортаємо крабові палички
- розподіляємо начинку на поверхні
- згортаємо крабові палички рулетиком
- викладаємо на тарілку 4 штуки
- поверхню рулетиків змащуємо майонезом
- варені яйця очищаємо від шкаралупи
- відокремлюємо білок від жовтка
- натираємо на дрібній тертці
- на перший шар крабових паличок викладаємо зверху ще 3 штуки
- потім викладаємо ще 2 штуки
- потім викладаємо ще одну
- вийде піраміда з крабових паличок, фаршированих сиром
- посипаємо "хатинку" подрібненим білком
- зверху натираємо жовток на дрібній тертці
- листя салату подрібніть ножем
- навколо "хатинки" викладаємо із листя салату шар "трави"
- посипаємо його зернами граната
- перед подачею охолодіть салат у холодильнику.
Домашній десерт морозиво в шоколаді
Інгредієнти:
- шоколадні яйця – 4 шт.
- вершки 33% - 150 мл
- цукрова пудра – 2 ст. л.
- дерев’яні палички для морозива
Покроковий рецепт приготування:
- охолоджуємо вершки
- шоколадні яйця розрізаємо навпіл гарячим ножем
- вершки збиваємо міксером
- поступово додаємо цукрову пудру
- кожну половинку шоколадного яйця заповнюємо збитими вершками
- між половинками шоколадних яєць вставляємо дерев'яну паличку
- з'єднуємо дві половинки шоколадних яєць із збитими вершками
- відправляємо вершкове морозиво у шоколаді в морозильну камеру на ніч.
Великодня паска із здобного дріжджового тіста
Інгредієнти:
- пшеничне борошно - 500 г + 0,5 ст. л.
- молоко – 150 мл
- сухі дріжджі 10 г (3 ч. л.)
- або дріжджі свіжі – 30 г
- цукор - 150 г
- сметана 15% – 100 г
- масло вершкове - 100 г
- два жовтки
- одне яйце
- цедра з одного лимона
- родзинки - 150 г
- цукати – 100 г
- цукор ванільний - 20 г
- олія (для роботи з тістом) - 30 мл
- сіль - 1/3 ч. л.
Покроковий рецепт приготування - повітряна паска зі здобного дріжджового тіста:
- просіюємо борошно
- підігріваємо молоко до теплого стану
- у тепле молоко відправляємо сухі дріжджі, 1 ст.л. цукру та 2 ст.л. борошна
- перемішуємо
- накриваємо миску з опарою рушником
- залишаємо на 10 хв.
- на дрібній тертці натираємо цедру лимона лише жовту частину
- у чаші міксера змішуємо жовтки, яйце, ванільний цукор, цукор і сіль
- збиваємо міксером до світлої пишної ваги
- цукати та родзинки промиваємо
- заливаємо окропом на 10 хв.
- обсушуємо паперовими рушниками
- вершкове масло розтоплюємо
- остуджуємо до теплого стану
- коли опара підійшла, то на ній з'явиться пишна пінна шапочка
- перемішуємо
- в опару відправляємо збиті яйця, вершкове масло, сметану та цедру лимона
- перемішуємо.
- додаємо борошно
- замішуємо тісто
- тісто має бути м'яким
- викладаємо тісто в миску, змащену олією
- накриваємо миску рушником
- ставимо на вистоювання в тепле місце на 2 год.
- за ці дві години тісто потрібно вим'яти 2 рази, змащеними в олії руками
- родзинки та цукати обвалюємо в невеликій кількості борошна (0,5 ст. ложки)
- робочу поверхню та руки змащуємо рослинною олією
- додаємо родзинки та цукати в тісто
- загальна вага тіста - 1250-1260 г.
- ділимо тісто на 5 частин по 250 г для 5 форм діаметром 9 см
- кожну частину тіста округляємо та викладаємо у формочки
- накриваємо рушником
- ставимо форми з тістом у тепле місце на вистоювання
- залишаємо при кімнатній температурі, поки тісто не займе весь обсяг форм
- вмикаємо духовку, хай розігрівається до 180 градусів
- випікаємо паски при температурі 180 градусів 30-40 хв.
- якщо верх паски починає підгоряти, можна прикрити фольгою
- коли паски повністю охолонуть, їх можна покрити глазур'ю і прикрасити на власний розсуд.
Смачного!
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