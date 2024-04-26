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Рецепт приготування паски та великодніх страв

26 квітня, 2024 п'ятниця
11:27
рецепти Великдень

Святковий стіл на Великдень є вершиною кулінарної майстерності. Пасхальне меню в цей день, крім паски, включає страви з м'яса, риби, грибів, овочів

Рубані котлети, запечені з помідорами та сиром

рецепт Рубаних котлет

Інгредієнти:

  • свинина – 500 г
  • помідори – 2 шт.
  • ріпчаста цибуля - 1 шт.
  • твердий сир - 100 г
  • два яйця
  • крохмаль – 2 ст. л.
  • майонез – 3 ст. л.
  • сіль за смаком
  • перець чорний мелений - за смаком
  • олія  - 50 мл
  • зелень (для прикраси) – за смаком

Покроковий рецепт приготування котлет:

  • нарізаємо м'ясо дрібними шматочками
  • очищаємо цибулю очищаємо 
  • дрібно нарізаємо
  • з'єднуємо м'ясо, яйця, цибулю, крохмаль, майонез, сіль та перець
  • все перемішуємо
  • накриваємо харчовою плівкою 
  • відправляємо у холодильник на 2-3 год.
  • на розігріту сковороду з олією викладаємо м'ясну масу ложкою
  • злегка обсмажуємо котлети із двох сторін
  • форму, в якій запікатимемо котлети, покриваємо фольгою 
  • змащуємо її маслом
  • обсмажені котлети викладаємо на фольгу
  • зверху на кожну котлету викладаємо кружечок помідора 
  • посипаємо сиром, натертим на великій тертці
  • відправляємо рубані котлети з помідорами та сиром у розігріту духовку запікаємо при температурі 180 градусів 25-30 хв.
  • готову страву посипаємо рубаною зеленню.

Салат "Великодня паска"

Інгредієнти:

  • копчена курка – 300 г
  • ріпчаста цибуля  - 1 шт.
  • відварена морква – 1 шт.
  • панірувальні сухарі – 5 ст.л.
  • варені яйця – 4 шт.
  • відварена картопля – 3-4 шт.
  • сир – 150 г
  • майонез – 200 г
  • перець солодкий жовтий – 20 г
  • перець солодкий червоний – 20 г
  • сіль – 1 год.
  • цукор – 1 ст.л.
  • оцет чи лимонний сік – 1 ст.л.
  • олія - для змащування посуду

Покроковий рецепт салату "Великодня паска":

  • відварюємо картоплю, моркву та яйця
  • остуджуємо та очищаємо
  • готуємо ємність об'ємом 2 л
  • змащуємо олією 
  • вистилаємо харчовою плівкою
  • очищаємо цибулю 
  • нарізаємо дрібним кубиком
  • для маринаду в 0,5 склянки води додаємо сіль, цукор та оцет
  • викладаємо цибулю в маринад
  • у процесі маринування цибулю періодично перемішуємо
  • інгредієнти салату викладаємо шарами по порядку
  • спершу викладаємо картоплю, натерту на дрібній тертці і перемішану приблизно з 1/5 частиною майонезу
  • шар картоплі злегка утрамбовуємо і робимо невеликий борт, щоб створити імітацію "шапочки" паски
  • далі вкладаємо натертий на великій тертці сир із майонезом
  • далі натираємо на тертці моркву
  • перемішуємо з майонезом
  • викладаємо моркву рівномірно на сир
  • наступний шар – яйця, натерті на тертці та перемішані з майонезом
  • далі - віджата від маринаду цибуля
  • цибулю майонезом не змащуємо.
  • нарізаємо кубиком копчену курячу грудку
  • змішуємо з майонезом 
  • викладаємо останнім шаром салату
  • утрамбовуємо
  • закриваємо краями плівки
  • салат відправляємо в холодильник на кілька годин
  • нарізаємо дрібним кубиком солодкий перець для прикраси святкового салату 
  • накриваємо салат тарілкою
  • акуратно перевертаємо 
  • знімаємо плівку
  • боки салату обсипаємо панірувальними сухарями
  • зверху прикрашаємо салат нарізаним солодким перцем.

Салат "Карпатська хата" з крабовими паличками, сиром та яйцями

Інгредієнти:

  • крабові палички – 10 шт. 
  • твердий сир – 200 г
  • два яйця
  • часник - 2 зубчики
  • майонез – 4 ст. л.

Для прикрас:

  • листя салатне - 2 шт.
  • зерна граната – 1 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо яйця на круто
  • крабові палички опускаємо в окріп на 2 хв, а потім висушуємо на паперовому рушнику
  • натираємо твердий сир на дрібній тертці
  • подрібнюємо зубчик часнику
  • додаємо до сиру подрібнений часник та майонез
  • ретельно перемішуємо
  • обережно розгортаємо крабові палички
  • розподіляємо начинку на поверхні
  • згортаємо крабові палички рулетиком 
  • викладаємо на тарілку 4 штуки
  • поверхню рулетиків змащуємо майонезом
  • варені яйця очищаємо від шкаралупи
  • відокремлюємо білок від жовтка 
  • натираємо на дрібній тертці
  • на перший шар крабових паличок викладаємо зверху ще 3 штуки
  • потім викладаємо ще 2 штуки 
  • потім викладаємо ще одну
  • вийде піраміда з крабових паличок, фаршированих сиром
  • посипаємо "хатинку" подрібненим білком
  • зверху натираємо жовток на дрібній тертці
  • листя салату подрібніть ножем
  • навколо "хатинки" викладаємо із листя салату шар "трави" 
  • посипаємо його зернами граната
  • перед подачею охолодіть салат у холодильнику.

Домашній десерт морозиво в шоколаді

Інгредієнти:

  • шоколадні яйця – 4 шт.
  • вершки 33% - 150 мл
  • цукрова пудра – 2 ст. л.
  • дерев’яні палички для морозива

Покроковий рецепт приготування:

  • охолоджуємо вершки
  • шоколадні яйця розрізаємо навпіл гарячим ножем 
  • вершки збиваємо міксером 
  • поступово додаємо цукрову пудру
  • кожну половинку шоколадного яйця заповнюємо збитими вершками
  • між половинками шоколадних яєць вставляємо дерев'яну паличку
  • з'єднуємо дві половинки шоколадних яєць із збитими вершками
  • відправляємо вершкове морозиво у шоколаді в морозильну камеру на ніч.

Великодня паска із здобного дріжджового тіста

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно - 500 г + 0,5 ст. л.
  • молоко – 150 мл
  • сухі дріжджі 10 г (3 ч. л.)
  • або дріжджі свіжі – 30 г
  • цукор - 150 г
  • сметана 15% – 100 г
  • масло вершкове - 100 г
  • два жовтки
  • одне яйце
  • цедра з одного лимона
  • родзинки - 150 г
  • цукати – 100 г
  • цукор ванільний - 20 г
  • олія (для роботи з тістом) - 30 мл
  • сіль - 1/3 ч. л.

Покроковий рецепт приготування - повітряна паска зі здобного дріжджового тіста:

  • просіюємо борошно
  • підігріваємо молоко до теплого стану
  • у тепле молоко відправляємо сухі дріжджі, 1 ст.л. цукру та 2 ст.л. борошна
  • перемішуємо
  • накриваємо миску з опарою рушником 
  • залишаємо на 10 хв.
  • на дрібній тертці натираємо цедру лимона лише жовту частину
  • у чаші міксера змішуємо жовтки, яйце, ванільний цукор, цукор і сіль
  • збиваємо міксером до світлої пишної ваги
  • цукати та родзинки промиваємо 
  • заливаємо окропом на 10 хв.
  • обсушуємо паперовими рушниками
  • вершкове масло розтоплюємо 
  • остуджуємо до теплого стану
  • коли опара підійшла, то на ній з'явиться пишна пінна шапочка
  • перемішуємо
  • в опару відправляємо збиті яйця, вершкове масло, сметану та цедру лимона
  • перемішуємо.
  • додаємо борошно
  • замішуємо тісто
  • тісто має бути м'яким
  • викладаємо тісто в миску, змащену олією
  • накриваємо миску рушником 
  • ставимо на вистоювання в тепле місце на 2 год. 
  • за ці дві години тісто потрібно вим'яти 2 рази, змащеними в олії руками
  • родзинки та цукати обвалюємо в невеликій кількості борошна (0,5 ст. ложки)
  • робочу поверхню та руки змащуємо рослинною олією
  • додаємо родзинки та цукати в тісто
  • загальна вага тіста - 1250-1260 г. 
  • ділимо тісто на 5 частин по 250 г для 5 форм діаметром 9 см
  • кожну частину тіста округляємо та викладаємо у формочки
  • накриваємо рушником 
  • ставимо форми з тістом у тепле місце на вистоювання
  • залишаємо при кімнатній температурі, поки тісто не займе весь обсяг форм
  • вмикаємо духовку, хай розігрівається до 180 градусів
  • випікаємо паски при температурі 180 градусів 30-40 хв. 
  • якщо верх паски починає підгоряти, можна прикрити фольгою
  • коли паски повністю охолонуть, їх можна покрити глазур'ю і прикрасити на власний розсуд.

Смачного!

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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