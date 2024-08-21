РФ вдарила по Сумщині КАБами, дронами, артилерією: загинула людина, ще двох поранено
Протягом 20 серпня російська армія здійснила 97 обстрілів Сумщини. Внаслідок удару ворожим КАБом загинула людина, ще одна дістала поранення у Юнаківській громаді. Також у Краснопільській громаді була поранена людина
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом доби під вогнем були Сумська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
В Юнаківській громаді загинула одна людина, одна – поранена. Громаду обстріляли керованими авіабомбами, було 6 вибухів.
В Краснопільській громаді була поранена одна людина. Російська армія вдарила по громаді з артилерії (41 вибух), мінометів (30 вибухів), реактивних систем залпового вогню (5 вибухів), FPV-дронів (10 вибухів). Також були авіаудари (7 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з безпілотників (2 вибухи).
Новослобідську громаду також обстріляли КАБами (6 вибухів).
По Білопільській громаді війська РФ били з артилерії (20 вибухів), мінометів (10 вибухів). Також були авіаудари (4 вибухи).
На Великописарівську громаду скидали вибуховий пристрій з безпілотника (1 вибух), були обстріли FPV-дронами (11 вибухів), артобстріли (13 вибухів), обстріли з мінометів (20 вибухів).
31 міну скинули на територію Середино-Будської громади. Крім того, зафіксовано обстріли FPV-дронами (8 вибухів).
FPV-дронами також обстріляли Сумська громаду (1 вибух), Глухівську (11 вибухів). та Путивльську (4 вибухи).
По Дружбівській громаді били з артилерії (4 вибухи), мінометів (12 вибухів) та FPV-дронами (7 вибухів).
Чотири міни скинули російські війська на територію Зноб-Новгородської громади.
По Шалигинській громаді були обстріли FPV-дронами (7 вибухів) та мінометний обстріл (4 вибухи).
В Есманьській громаді відбулося скидання вибухових пристроїв з безпілотників (12 вибухів).
- Російська окупаційна армія у вівторок, 20 серпня, атакувала Херсон та область, внаслідок чого загинув цивільний, ще п'ятеро людей зазнали поранень, серед них - дитина.
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