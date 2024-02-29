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Війна з Росією: хроніка
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Росія прагне наростити імпульс атак на Авдіївському напрямку, - британська розвідка

29 лютого, 2024 четвер
12:28
Війна з Росією Авдіївка

Російські окупанти, ймовірно, планують наростити імпульс атак на Авдіївському напрямку через погано захищені позиції українських сил

Про це пише міністерство оборони Великої Британії. 

Зазначається, що після окупації Авдіївки РФ ще змогла просунутися на 6 км від центру міста. Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Сєверне.

Водночас ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - йдеться у повідомленні.

  • 28 лютого 3-тя штурмова бригада вибила росіян із Красногорівки на Донеччині. Напередодні окупанти накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього.
Теги:
російська армія
окуповані території
окупанти
Авдіївка
Велика Британiя
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