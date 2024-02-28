Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині

Про це Третя штурмова бригада повідомила в Telegram.

"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", - йдеться в повідомленні.

У бригаді розповіли, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані в зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ!" - пишуть у Третій штумовій.