Третя штурмова вибила окупантів з Красногорівки на Донеччині
Третя штурмова бригада вибила росіян із Красногорівки на Донеччині. Напередодні окупанти накатами атакували південно-східну частину міста та увійшли до нього
Про це Третя штурмова бригада повідомила в Telegram.
"Аби не дозволити ворогу закріпитися підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", - йдеться в повідомленні.
У бригаді розповіли, що за короткий проміжок часу противник встиг підготуватися до тривалої оборони та попри спротив і важкі бої, штурмові групи бригади завдали противнику невідворотних втрат - близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".
"Росіяни відмовлялися від здачі в полон та були ліквідовані в зайнятих ними будинках. Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ!" - пишуть у Третій штумовій.
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