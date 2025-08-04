Росіяни намагаються відрізати мікрорайон Корабел від материкової частини Херсона — Толоконніков

Про це в ефірі Громадського радіо Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської ОВА.

"Хотів би додати, що мікрорайон Корабел, або мікрорайон "Острів", ще й був затоплений повністю після підриву Каховської ГЕС, тобто пережив дуже багато поганих речей від росіян. І зараз росіяни пробують відрізати мікрорайон від материкової частини Херсона, обстрілюючи автомобільний міст, через який в принципі вся логістика відбувається. Наразі він іще проїзний, але пошкоджений", - повідомив він.

За словами Толоконнікова, сьогодні експерти будуть визначати рівень пошкоджень, і наскільки все критично.

Що він додав, що на острові зараз мешкають 1800 людей, із яких вже 50 за минулу добу евакуювалися. "Не може не радувати, що почалися евакуйовуватися маломобільні люди, яких там 187. Учора 18 евакуювали. Потрошку люди починають замислюватися і розуміють, що росіяни не припинять обстрілювати мости", — каже заступник начальника ОВА.

Він розповів, що удар по мосту також зруйнував газову мережу, тому наразі мікрорайон перебуває без газу: "Світло ще є, але також там постійні перебої внаслідок обстрілів. Тому сам острів, як мікрорайон, зараз дуже потерпає, і люди, які там залишаються, їм загрожує відсутність комунальних послуг та продуктів, можливо, і користування транспортом громадським також під загрозою. Тому краще евакуюватися, у нас є куди: і в межах міста, і в межах області, і інші області нам також пропонують варіанти розміщення".