Росіяни спорядили ракети Х-101 двома боєголовками: розвідка Британії оцінила наслідки
Росія модернізувала крилаті ракети Х-101, спорядивши їх другою боєголовкою та зменшили радіус їхньої дії
Про це йдеться у зведенні міноборони Британії.
Зазначається, що командування авіації дальньої дії військово-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101. Ймовірно, ракету оснастили другою боєголовкою.
Російське командування авіації дальньої дії протягом війни проти України намагалося змінити свої системи та тактику дій.Оскільки українська ППО перехоплює велику кількість ракет, росіяни хотіли підвищити ефективність і використовувати старіші ракети, бо запаси нових вичерпалися.
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У розвідці Британії наголошують, що ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину.
У відомстві також вважають, що росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну. А встановлення другої бойової частини призначене для підвищення осколкової дії на ціль.
"Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - припускають у міноборони Британії.
- Ще у березні повідомлялося, що Росія розпочала виробництво оновленої версії крилатої ракети Х-101. Вона тепер оснащена двома бойовими частинами замість однієї - це робить її вдвічі небезпечнішою.
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