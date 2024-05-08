Росіяни спорядили ракети Х-101 двома боєголовками: розвідка Британії оцінила наслідки

Про це йдеться у зведенні міноборони Британії.

Зазначається, що командування авіації дальньої дії військово-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101. Ймовірно, ракету оснастили другою боєголовкою.

Російське командування авіації дальньої дії протягом війни проти України намагалося змінити свої системи та тактику дій.Оскільки українська ППО перехоплює велику кількість ракет, росіяни хотіли підвищити ефективність і використовувати старіші ракети, бо запаси нових вичерпалися.

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У розвідці Британії наголошують, що ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину.

У відомстві також вважають, що росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну. А встановлення другої бойової частини призначене для підвищення осколкової дії на ціль.

"Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", - припускають у міноборони Британії.