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Подвійна загроза: що таке модернізовані ракети Х-101 і чим вони небезпечні

Роман Яворський
24 квітня, 2024 середа
19:00
Пояснюємо крилата ракета Х-101

Росіяни використовують війну і бойовий досвід, щоб вдосконалювати власне озброєння. Один із останніх прикладів – крилаті ракети Х-101, модернізовані РФ

Коротко про те, що у тексті:

  • Що відомо про модернізацію ракет Х-101
  • Попередні спроби модернізації
  • Що таке ракета Х-101 і які її особливості
  • Тактико-технічні характеристики Х-101 до модернізації
  • Скільки в Росії ракет Х-101

Що відомо про модернізацію ракет Х-101

Росіяни завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України у ніч на 29 березня 2024 року. Всього було використано 99 засобів повітряного нападу – БПЛА Shahed, аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні "іскандери", а також Х-59 та Х-101/Х-555. Щодо останньої категорії, то з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в російському Енгельсі випустили 21 крилату ракету Х-101/Х-555, 17 з них було знищено.

За рештками цих ракет стало відомо про їхню модернізацію. Зокрема телеграм-канал "Полковник ГШ" навів фото решток модифікованої ракети Х-101. Короткий аналіз даних провів Defense Express. Аналітики зазначили, що Росія почала виробництво Х-101 з двома бойовими частинами і ракета справді стала вдвічі небезпечнішою.

Головна зміна – крилата ракета повітряного базування Х-101 отримала бойову частину, вагою у 800 кг (раніше ракета мала боєголовку 400 кг). Цікаво, що росіяни не просто збільшили розмір БЧ. З фото підбитих у березні ракет стало зрозуміло, що конструктори розмістили на ракеті дві бойові частини. Додаткова БЧ містить уражаючі елементи кубічної форми. Defense Express наголошує, що такі елементи здебільшого використовують у зенітних ракетах. Якщо застосовувати ракети для удару по наземних цілях, то ці елементи матимуть значний уражаючий ефект проти людей.

ракета Х-101

Фото: defence-ua

 

Для того, щоб встановити на ракету додаткову бойову частину, росіянам довелося зменшити паливний бак, а відтак зменшити дальність польоту ракети. Однак це навряд чи спричинить агресорам якісь незручності при бойових діях проти України.

"У випадку зменшення показника з 5500 км до умовних 2250 км (скоріше - менше) це не має великого значення. У випадку пуску таких ракет із Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області у такої Х-101 ще залишиться 500-700 км для додаткових маневрувань", – пояснив Defense Express.

Попередні спроби модернізації

Про збільшення бойової частини Х-101 росіяни повідомляли ще в січні 2024-го. Тоді під час візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу на підприємство МКБ "Радуга", що виробляє ці крилаті ракети, один із працівників повідомив про збільшення БЧ із 450 до 800 кг. Щоправда, тоді чоловік переплутав і сказав, нібито потужнішу боєголовку матиму ракета Х-59 (це є нонсенсом, адже загальна вага тієї ракети менша за 800 кг)

Варіант з оснащенням Х-101 двома бойовими частинами прослідковується у російських джерелах ще з середини 2010-х років, ще на стадії розробки та випробувань цієї ракети.

Тоді вказувалось, що в одному з варіантів оснащення ракети бойова частина вагою 400 кг може бути розділена на дві. Перша може бути скинута на парашуті на дальності у 100 км від основної цілі. Від такої реалізації тоді відмовились та повернулись лише зараз. Але який саме механізм скидання використаний у новій версії Х-101 наразі під питанням.

Також у січні в Головному управлінні розвідки Міноборони України наголосили, що ракети Х-101, що їх РФ застосовує на початку 2024-го суттєво відрізняються від тих, якими рашисти обстрілювали Україну у 2022-му. 

"Ворог вчиться, вчиться досить таки швидко. Я вам просто наведу приклад: крилаті ракети Х-101 – зовсім інші, ніж ті, що застосовували у 2022 році. Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо", - сказав представник ГУР Вадим Скібіцький.

Тоді директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що Х-101 із тепловими пастками на роботу ППО суттєво не впливають. 

"Модернізація ракети Х-101, на яку росіяни встановили теплові пастки, зʼявились в ударах по території України, зокрема по Києву. Йдеться про додаткові модулі, які мають теплові та спеціально відстрілюючі пристрої. Така модернізація ракет Х-101 росіянами стосується в основному протидії ПЗРК чи ракетам протиповітряних систем з тепловою головкою самонаведення. На роботу тих же Gepard, які знищують повітряні цілі з використанням гармат, або систем ППО з іншими системами наведення, модернізація ракет Х-101 ніяк не впливає, – розповів військовий експерт в етері телеканалу Еспресо.

Що таке ракета Х-101 і які її особливості

Х-101 (читається як "Ха-сто один") – це стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля", яку розробило російське конструкторську бюро "Радуга" в 1995-2013 рр.  На озброєння ракету прийняли 10 років тому, а випробовували її в Сирії – здебільшого для атак проти цивільного населення. 

Двигун розташований усередині ракети. Використовує комбіновану систему наведення – інерційна система з оптико-електронною корекцією і головка самонаведення на кінцевій ділянці працює. Має можливість зміни цілі в процесі польоту.

ракета Х-101, збита на Вінниччині ракета Х-101, збита на Вінниччині, фото: air.force.ua

Х-101 – ракети повітряного базування. Запускають їх з бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, кожен із яких може перевозити по 8-12 ракет кожен. Дальність польоту до модернізації становила бл. 5,5 тис. км. 

Щодо ціни ракет, то дані серйозно різняться. Forbes Ukraine, намагаючись підрахувати скільки обходяться рашистам обстріли України, оцінив одну ракету Х-101 у 13 млн доларів. Представники Генштабу озвучували суму в $12 млн. Однак, за оцінками Defense Express, це озброєння обходиться РФ вдесятеро дешевше – 1,2 млн доларів за ракету.

Тактико-технічні характеристики Х-101 до модернізації

  • Довжина – 7,45 м,
  • Діаметр – 0,74 м,
  • Розмах крила – 3 м,
  • Вага – до 2400 кг,
  • Маса бойової частини – 400 кг,
  • Маса палива – 1250 кг,
  • Максимальна швидкість – 900 км/год,
  • Крейсерська швидкість – 720 км/год,
  • Дальність польоту – до 5500 км,
  • Навігація: на основі системи ГЛОНАСС.

Скільки в Росії ракет Х-101

На початку квітня 2024 року Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький оновив оцінку виробництва ракет у РФ. За даними ГУР МО у квітні Росія планує виробити 40 ракет Х-101.

За офіційними зведеннями від Командування повітряних сил ЗСУ, за січень ворог випустив 121 ракету Х-101/Х-555, у лютому - 41, а у березні ще 133 "сто перші". Тобто за перший квартал РФ використала 295 ракет Х-101, на виготовлення такої кількості озброєння рашистам знадобиться близько 7,5 місяців. Цікаво, що на початку 2023 року представник Скібіцький говорив про виробництво росіянами 30 крилатих ракет Х-101 щомісяця, а в травні Defense Express писав уже про темп виробництва в 35 ракет/місяць.

Російська пропаганда переконує, що Х-101 виконана на новій технологічній основі та має виключно російське комплектування. Однак це твердження було неодноразово спростоване. Зокрема видання The New York Times повідомляло, що майже все сучасне російське військове обладнання, яке вони досліджували, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри, було виготовлено із західних напівпровідників. 

"Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали, попри санкції, або що вона мала значні запаси компонентів до початку війни", – йдеться в матеріалі.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначав, що Росія використовує для виробництва ракет Х-101 американські компоненти, які закуповує на цивільному ринку.

Однак зрозуміло, що Росія витрачає ракети Х-101 у швидшому темпі, ніж їх виготовляє. Тобто використовує ракети фактично "з конвеєра". Такий поспіх і необхідність замінювати деякі імпортні компоненти деталями власного виробництва відбиваються на підсумковому результаті. Так 31 березня, коли росіяни завдали ракетного удару по Львівщині, було оприлюднено уламки ракети, що впала в полі в Саратовській області. Свою оцінку інциденту тоді оприлюднила британська розвідка. 

"Висока ймовірність несправності такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції і поспіх, спричинений необхідністю задовольнити вимоги конфлікту", – йшлося в повідомленні Міноборони Великої Британії від 9 квітня. 

Щодо оновлення, то, станом на лютий в Генеральному штабі ЗСУ вважали, що Росія провалила модернізацію ракет Х-101. 

"Проведені дослідження та статистика роботи українських систем ППО засвідчили, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора. Масований прорив системи ППО не здійснюється, а російські ракети все частіше падають на території РФ, не долітаючи до України", – зазначав представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковник Микола Данилюк.

Теги:
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Новини
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
крилата ракета
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