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Війна з Росією: хроніка
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Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець

3 січня, 2024 середа
11:21
Війна з Росією ракета Х-101

Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що модернізації ракет Х-101 росіянами головно стосується протидії ПЗРК, або ж ракетам протиповітряних систем з тепловою головкою самонаведення

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Модернізація ракети Х-101, на яку росіяни встановили теплові пастки, зʼявились в останніх ударах по території України. Зокрема, по Києву. Уламки таких ракет наші фахівці вже розбирали й бачили. Вчора я спілкувався з директором Інституту судових експертиз Мін'юсту, фахівці якого беруть участь в аналізі кожного удару. Він говорив, що дійсно йдеться про додаткові модулі, які мають теплові та спеціально відстрілюючи пристрої", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що модернізація ракет X-101 з тепловими пастками може впливати тільки на роботу ПЗРК

"Така модернізація ракет Х-101 росіянами головно стосується протидії ПЗРК, або ж ракетам протиповітряних систем з тепловою головкою самонаведення. На роботу тих же Gepard, які знищують повітряні цілі шляхом гармат, або систем ППО з іншими системами наведення, модернізація ракет Х-101 ніяк не впливає. Вчорашній показник у 85% збитих ракет х-101 підтверджує, що така модернізація суттєво не впливає на роботу наших сил ППО", - додав він.

  • У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на вечір 1 січня відомо про ще 6 загиблих.
  • Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Детальніше читайте за посиланням.
Росія
Одеса
Львів
Дніпро
російська армія
Київщина
тероризм
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ракетний удар
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