Ракети Х-101 з тепловими пастками суттєво не впливають на роботу ППО, - Згурець

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Модернізація ракети Х-101, на яку росіяни встановили теплові пастки, зʼявились в останніх ударах по території України. Зокрема, по Києву. Уламки таких ракет наші фахівці вже розбирали й бачили. Вчора я спілкувався з директором Інституту судових експертиз Мін'юсту, фахівці якого беруть участь в аналізі кожного удару. Він говорив, що дійсно йдеться про додаткові модулі, які мають теплові та спеціально відстрілюючи пристрої", - пояснив Згурець.

Аналітик зауважив, що модернізація ракет X-101 з тепловими пастками може впливати тільки на роботу ПЗРК

"Така модернізація ракет Х-101 росіянами головно стосується протидії ПЗРК, або ж ракетам протиповітряних систем з тепловою головкою самонаведення. На роботу тих же Gepard, які знищують повітряні цілі шляхом гармат, або систем ППО з іншими системами наведення, модернізація ракет Х-101 ніяк не впливає. Вчорашній показник у 85% збитих ракет х-101 підтверджує, що така модернізація суттєво не впливає на роботу наших сил ППО", - додав він.