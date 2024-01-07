Росіяни вранці запустили ракету в напрямку Дніпра, її збили
У Дніпровському районі вранці неділі, 7 січня, було чути потужний вибух. У небі над регіоном збили російську ракету
Про вибухи у місті повідомляло Суспільне.
Близько 11:00 в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явилося повідомлення про запуск крилатої ракети Х-59 в напрямку Дніпра.
Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про збиття ракети у небі над регіоном.
"Російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПВК "Схід", - написав він.
Довідково: ракета Х-59 класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
- Того ж дня росіяни вдарили по центру Херсона. Одна людина загинула, а ще одна - отримала осколкове поранення та була ушпиталена.
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