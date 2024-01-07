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Росіяни вранці запустили ракету в напрямку Дніпра, її збили

7 січня, 2024 неділя
12:17
Новини

У Дніпровському районі вранці неділі, 7 січня, було чути потужний вибух. У небі над регіоном збили російську ракету

Про вибухи у місті повідомляло Суспільне.

Близько 11:00 в Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ з'явилося повідомлення про запуск крилатої ракети Х-59 в напрямку Дніпра.

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА повідомив про збиття ракети у небі над регіоном.

"Російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПВК "Схід", - написав він.

Довідково: ракета Х-59 класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

  • Того ж дня росіяни вдарили по центру Херсона. Одна людина загинула, а ще одна - отримала осколкове поранення та була ушпиталена.
Росія
Дніпро
ППО
Дніпропетровщина
Війна з Росією
ракетний удар
крилата ракета
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