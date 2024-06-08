Російська армія просувається у східній частині Часового Яру: інформація від DeepState та ISW

Про це повідомляють проєкт DeepState (Україна) та Міжнародний інститут вивчення війни (США).

"Ворог просунувся в Часовому Яру", - зазначає DeepState.

На оновленій карті проєкту видно, що росіяни розширили зону свого контролю у східній частині Часового Яру, що за каналом Сіверський Донець - Донбас.

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Зокрема, з півночі вони перейшли з дач на територію Часовоярського ремонтного заводу, а з півдня захопили крайні багатоповерхівки мікрорайону Канал.

Підконтрольність смуги міської забудови з крайнього сходу Часового Яру підтверджується і на карті ISW за 7 червня (рожевий колір). Промзона східної частини міста частково позначена як така, де ведуться бойові дії й остаточний контроль росіянами ще не встановлено (помаранчевий колір).