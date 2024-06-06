Рятувальники вже не приїжджають, проте евакуація триває: очільник МВА Часового Яру розповів про ситуацію в громаді

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Чаус наголосив, що служба ДСНС в місті вже не може працювати: "Коли є періоди між обстрілами, тоді ще можливо працювати, але коли йде постійний обстріл і коли тільки бачать автівку, тим більше не цивільну, а спецпризначення, ви ж розумієте, що ця автівка стає їхньою ціллю. На жаль, якщо і можна загасити, то тільки власними силами".

За словами очільника МВА, у громаді залишається 664 людини, водночас евакуація триває.

"Є певні відпрацьовані шляхи вивезення людей. Ці люди не живуть в одному місці, тут немає скупчення, люди розкидані по всіх мікрорайонах громади. Із всіх людей, які залишились в громаді, повірте, з кожним із них військові адміністрації, наші колеги не один раз відпрацювали тему евакуації, фактично з кожним, хто залишився ця розмова проводилась і не один раз. Плюс, коли видаємо гуманітарну допомогу, ми кожного разу даємо листівки, показуємо куди люди будуть виїжджати. На цей момент ми вивозимо людей на Рівненщину, минулого місяця увозили до Волинської області", - начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

Щодо ситуації з ліками та загалом медициною у Часовому Ярі, Чаус відповів: "Ми намагаємось її підтримувати, але треба розуміти, що в тих умовах в яких зараз перебуває громада - це на межі фактично неможливого. Є певний запас ліків - це і державні ліки, які підвозить перший, другий рівні - у нас працюють дівчата досі в цьому напрямку; є волонтерський рух, який теж допомагає, ми неодноразово завозили різні лікарські засоби% є люди, які залишились в громаді і які працюють - це медичні сестри й один лікар - місцева жінка, їй далеко вже за 70 і вона фактично одна в медичному пункті й ніякі умови щодо виїзду, евакуації вона не чує й відмовляється. Тому працюємо, намагаємось далі підтримувати життя в громаді й працювати".