Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Рятувальники вже не приїжджають, проте евакуація триває: очільник МВА Часового Яру розповів про ситуацію в громаді
Ексклюзив

Рятувальники вже не приїжджають, проте евакуація триває: очільник МВА Часового Яру розповів про ситуацію в громаді

6 червня, 2024 четвер
09:26
Війна з Росією Часів Яр

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус наголосив, що евакуація населення у громаді триває та закликав жителів виїздити

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Чаус наголосив, що служба ДСНС в місті вже не може працювати: "Коли є періоди між обстрілами, тоді ще можливо працювати, але коли йде постійний обстріл і коли тільки бачать автівку, тим більше не цивільну, а спецпризначення, ви ж розумієте, що ця автівка стає їхньою ціллю. На жаль, якщо і можна загасити, то тільки власними силами".

За словами очільника МВА, у громаді залишається 664 людини, водночас евакуація триває.

"Є певні відпрацьовані шляхи вивезення людей. Ці люди не живуть в одному місці, тут немає скупчення, люди розкидані по всіх мікрорайонах громади. Із всіх людей, які залишились в громаді, повірте, з кожним із них військові адміністрації, наші колеги не один раз відпрацювали тему евакуації, фактично з кожним, хто залишився ця розмова проводилась і не один раз. Плюс, коли видаємо гуманітарну допомогу, ми кожного разу даємо листівки, показуємо куди люди будуть виїжджати. На цей момент ми вивозимо людей на Рівненщину, минулого місяця увозили до Волинської області", - начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

Щодо ситуації з ліками та загалом медициною у Часовому Ярі, Чаус відповів: "Ми намагаємось її підтримувати, але треба розуміти, що в тих умовах в яких зараз перебуває громада - це на межі фактично неможливого. Є певний запас ліків - це і державні ліки, які підвозить перший, другий рівні - у нас працюють дівчата досі в цьому напрямку; є волонтерський рух, який теж допомагає, ми неодноразово завозили різні лікарські засоби% є люди, які залишились в громаді і які працюють - це медичні сестри й один лікар - місцева жінка, їй далеко вже за 70 і вона фактично одна в медичному пункті й ніякі умови щодо виїзду, евакуації вона не чує й відмовляється. Тому працюємо, намагаємось далі підтримувати життя в громаді й працювати".

  • Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог активно штурмує Часів Яр і його околиці.  
Теги:
Суспільство
Донеччина
Часів Яр
Читайте також:
Ярослав Железняк
4 червня, 2024 вiвторок
Темники є у всіх каналів, які включені у Єдиний телемарафон, - нардеп Железняк
Сергій Лавров
4 червня, 2024 вiвторок
"На Слов'янському напрямку частина населених пунктів скоро відійде до РФ": російські фейки та маніпуляції за 4 червня
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
4 червня, 2024 вiвторок
Україна отримає новий ЗРК, який за окремими показниками краще, ніж Patriot. Колонка Сергія Згурця
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
6 червня
10:41
Оновлено
ТЦК
Прокуратура Житомирщини почала розслідування через смерть військовозобов'язаного після відвідування ТЦК
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін знову лякає ядерною зброєю, а Нормандія об’єднує союзників довкола Києва. Акценти світових ЗМІ 6 червня
10:39
Ексклюзив
На фото: фортифікації на Харківщині
"Півтора року кошти вкатувалися в землю", - нардепка Геращенко про фортифікації на Харківщині
10:17
Оновлено
Чорне море
ГУР вночі здійснило морську атаку в окупованому Криму: знищено судно РФ
10:11
"Епіцентр". Херсон
Росіяни вночі били по Херсону: горів недіючий "Епіцентр", будинки й автівки
10:07
Окупанти
Росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу"
10:00
журналіст
Яке свято відзначаємо 6 червня та кого варто привітати у цей день
09:50
Олександр Усик
Усик перед реваншем з Ф'юрі зробив несподівану заяву про зміну вагової категорії
09:42
Оновлено
Пожежа у РФ
Дрони ГУР атакували нафтобазу на Білгородщині: губернатор Ростовської області каже про ураження НПЗ
09:29
Володимир Зеленський
Запросив в Україну та на Саміт миру: Зеленський провів першу телефонну розмову з президенткою Перу
09:14
F-16 US Department of Defense
Остання перешкода: Україна вимагає США пришвидшити навчання пілотів F-16
09:05
Оновлено
Іранські дрони, БПЛА
Росія вночі атакувала Україну "шахедами": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт
08:51
Сергій Шойгу
Росія та Білорусь готують договір про гарантії безпеки
08:46
Росіяни поцілили безпілотником у рейсовий автобус на Дніпропетровщині: 4 людини постраждали
08:35
На фото Сергій Жадан
Сергій Жадан мобілізувався та проходить вишкіл у 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія"
08:30
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Без води лівий берег Дніпра на Херсонщині практично мертвий: міський голова Нової Каховки про наслідки підриву ГЕС
08:11
Інтерв’ю
Солдат 72-ї механізованої бригади імені Чорних Запорожців Донецька область 2024
Відмова у відстрочці дорівнює мобілізації. Пояснює військовий адвокат
08:06
Олександр Сирський
Сирський провів засідання щодо безпілотних систем та назвав свою стратегічну задачу в українському війську
08:06
Арешт
У Франції арештували чоловіка з паспортами України та РФ: його звинувачують у підготовці теракту
07:42
втрати окупантів
Засіб ППО, 22 танки й 1300 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:32
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела у Чорне море 4 кораблі, серед них є ракетоносій
07:18
Обстріл РФ
РФ увечері 5 червня скинула дві авіабомби на Селидове: 6 поранених
07:15
Оновлено
Аварія на залізниці, Чехія, Пардубіце
У Чехії пасажирський потяг з причіпними вагонами до України зіштовхнувся з вантажним: загинули щонайменше 4 людини
07:14
вивіска Офіс президента України
Радник ОП розказав, що буде серед тем Глобального саміту миру у Швейцарії
07:13
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 17 з 18 БПЛА
07:04
Кевін Де Брюйне (праворуч), Бельгія - Чорногорія
Бельгія здолала Чорногорію, Франція та Іспанія розгромили суперників: результати товариських матчів перед Євро-2024
07:01
ЗСУ
Найбільше атакують на Харківщині та Донеччині: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:32
Еммануель Макрон
Макрон підтвердив участь у Саміті миру в Швейцарії
06:12
санкції проти РФ
"Це вигідно для економіки": в уряді Казахстану заявили, що не підтримують санкції проти РФ, але дотримуються їх
05:10
пам'ятник Леніну
Стартова ціна 10 млн грн: у Запоріжжі виставлять на продаж пам'ятник Леніну
03:51
Зеленська розповіла, скільки країн допомагають повертати в Україну дітей, яких викрала РФ
03:29
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку
У Києві двоє чоловіків напали на волонтерку: одному оголосили підозру, іншого - розшукують
02:36
В Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень світла, ніж в інших областях
02:09
Оновлено
Наталія Гуменюк
Діяльність не пов'язана з взаємодією з медіа: Наталя Гуменюк отримала нову посаду в ОК "Південь"
01:53
телефон
У Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла погіршується мобільний звʼязок та інтернет
01:24
На фото: Кадр з пропагандистського серіалу РФ "Переведи її через Майдан"
Від початку масштабного вторгнення в Україну РФ виділила $30 млн на створення фільмів про війну. У ЦПД назвали мету
00:55
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
На Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з трьох населених пунктів
00:47
Оновлено
Світло
FT написала, що Росія вивела з ладу 50% потужностей енергетики, Міненерго говорить про ІПСО
00:30
Франція
РФ назвала французьких інструкторів в Україні "легітимними цілями", Париж готує відповідь
2024, середа
5 червня
23:31
Придніпровська ТЕС
В одній з областей України 6 червня не планують вимикати світло
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV