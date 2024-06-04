На Бахмутському напрямку ворог активно штурмує Часів Яр і його околиці, - офіцер бригади "Рубіж"
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що на Бахмутському напрямку противник має в 3-5 разів більше особового складу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку противник активно штурмує Часів Яр і його околиці зі сторони Богданівки. В районі оборони бригади "Рубіж" противник зараз активних штурмових дій не проводить. Росіяни здійснюють накопичення резервів живої сили й техніки, а також розвідку наших передових позицій. Разом з цим противник завдає вогневого ураження по наших позиціях, працює артилерія. Кожного дня працює велика кількість ворожих FPV дронів", - зауважив Кожубенко.
За словами майора НГУ, ворог активно застосовує тактичну авіацію в районі Часового Яру.
"Щодо резервів противника й кількості його угруповання, то точної цифри немає. Але можемо розуміти, що противник має в 3-5 разів більше особового складу, ніж у нас. Також росіяни мають значну перевагу в техніці й артилерії", - наголосив Кожубенко.
- Від початку доби 4 червня на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають ворожі штурми на кількох напрямках.
- Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що основні зусилля росіяни будуть зосереджувати на східному фланзі російсько-українського фронту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.3 Купівля 40.3Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.8Продаж 44.63
- Актуальне
- Важливе