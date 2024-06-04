На Бахмутському напрямку ворог активно штурмує Часів Яр і його околиці, - офіцер бригади "Рубіж"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку противник активно штурмує Часів Яр і його околиці зі сторони Богданівки. В районі оборони бригади "Рубіж" противник зараз активних штурмових дій не проводить. Росіяни здійснюють накопичення резервів живої сили й техніки, а також розвідку наших передових позицій. Разом з цим противник завдає вогневого ураження по наших позиціях, працює артилерія. Кожного дня працює велика кількість ворожих FPV дронів", - зауважив Кожубенко.

За словами майора НГУ, ворог активно застосовує тактичну авіацію в районі Часового Яру.

"Щодо резервів противника й кількості його угруповання, то точної цифри немає. Але можемо розуміти, що противник має в 3-5 разів більше особового складу, ніж у нас. Також росіяни мають значну перевагу в техніці й артилерії", - наголосив Кожубенко.

Від початку доби 4 червня на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають ворожі штурми на кількох напрямках.

Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що основні зусилля росіяни будуть зосереджувати на східному фланзі російсько-українського фронту.











