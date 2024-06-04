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Полковник ЗСУ назвав три напрямки, де ворог буде зосереджувати свої основні зусилля

4 червня, 2024 вiвторок
14:55
Війна з Росією Карта бойових дій: Авдіївка

Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) полковник ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що основні зусилля росіяни будуть зосереджувати на східному фланзі російсько-українського фронту

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на півночі Харківщини залишається напруженою. Наразі ворог узяв оперативну паузу після того, як зазнав серйозних втрат під час першого етапу своєї наступальної кампанії на півночі Харківщини. Зараз росіяни здійснюють передислокацію сил та засобів, зокрема з території Курської області на територію Білгородської області. Тобто ворог формує ударне угруповання, яке може в найближчій перспективі рушити через наш кордон для посилення тиску на Сили оборони, які діють в напрямку на Липці чи в районі Вовчанська", зауважив Селезньов.

Полковник ЗСУ переконаний, що для ворожої армії Харківський напрямок, так само як і південь Запорізької області, - це допоміжні напрямки.

"Основні зусилля ворог буде зосереджувати саме на східному фланзі російсько-українського фронту. Йдеться про три ключові напрямки. Напрямок на Краматорськ, Покровськ і Курахове. Саме там ворог буде намагатися максимально тиснути на українських оборонців, щоб реалізувати ключову політичну місію Путіна, заради якої він починав так звану СВО у лютому 2022 року. Йдеться про повну окупацію Донецької області", - наголосив Селезньов.

  • Від початку доби 4 червня на фронті відбулося 42 бойових зіткнення. Сили оборони відбивають ворожі штурми на кількох напрямках.
  • За оцінкою британської розвідки, російська окупаційна армія зосередила основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку.







 

Теги:
Новини
Володимир Путін
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
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втрати окупантів
Покровськ
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