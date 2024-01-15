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ТОП-3 салати з копченою куркою до застілля

15 січня, 2024 понедiлок
18:00
рецепти Салат Цезар

Рецепти салатів з копченої курки дозволять зі стандартного набору продуктів приготувати оригінальний кулінарний шедевр, яким хочеться поласувати. Дієтичність та смакові якості курятини дають можливість використовувати її для приготування основних страв до святкового застілля або обіду в родинному колі

Салат з копченою куркою, манго та авокадо

Інгредієнти:

  • 2 ст. л. солодкого соусу чилі
  • 3 ст. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • сіль - за смаком
  • чорний перець - за смаком
  • 1 манго
  • 1 авокадо
  • 1 огірок
  • 400 г копченої курки
  • ½ червоної цибулини
  • 7 помідорів чері
  • 5 гілочок базиліка
  • 100 г салатної зелені

Приготування салату з копченою куркою:

  • соус чилі змішайте з лимонним соком, олією, сіллю та перцем
  • манго, авокадо, огірок і курку наріжте середніми шматочками
  • цибулю наріжте півкільцями
  • черрі наріжте половинками
  • складіть у миску разом із рубаним базиліком та салатною зеленню
  • заправте соусом.

Салат з копченою куркою, сиром та помідорами

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 200 г копченої курячої грудки
  • 1 помідор
  • 2 стебла зеленої цибулі
  • 1 щіпка солі
  • 4 ст. л. майонезу

Приготування салату з копченою куркою:

  • яйця відваріть на круто, остудіть 
  • натріть на дрібній тертці разом із сиром
  • курку та помідор наріжте невеликими шматочками
  • зелену цибулю нарубайте
  • через кулінарне кільце викладіть на тарілку шарами яйця, курку, зелену цибулю та злегка підсолені помідори
  • після кожного інгредієнта змащуйте майонезом
  • зверху посипте сиром
  • перед подачею залиште на 30 хв. у холодильнику.

Салат "Цезар" із копченою куркою

Інгредієнти:

  • декілька шматочків багета
  • оливкова олія - на смак
  • сіль - на смак
  • копчена паприка - на смак
  • 6 перепелиних яєць
  • 6 помідорів чері
  • 1 пучка листового салату
  • 250 г копченої курки
  • 1 зубчик часнику
  • пармезан - на смак
  • 1 лимон
  • 120 г майонезу
  • 1 ч. л. діжонської гірчиці
  • 1 ст. л. води
  • чорний мелений перець - на смак
  • 1/2 ч. ложки вустерського соусу 

Приготування салату з копченою куркою:

  • багет наріжте шматочками, збризкайте оливковою олією, злегка посоліть  та посипте паприкою
  • відправте в розігріту до 180 °С духовку приблизно на 10 хв. 
  • остудіть
  • яйця відваріть на круто, остудіть, очистіть 
  • розріжте на половинки разом із чері
  • листовий салат нарвіть руками 
  • курку наріжте пластинами
  • пропустіть часник через прес
  • натріть на дрібній терці 30 г пармезану
  • з лимона вичавіть 2 ч. л. соку
  • з'єднайте все з майонезом, гірчицею діжона, водою, сіллю з перцем і вустерським соусом
  • змішайте всі інгредієнти у мисці
  • полийте соусом 
  • посипте пармезаном.

Смачного!

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