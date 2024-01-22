Samsung Galaxy S24 Ultra – нова концепція якості та технологічності

У результаті наших тестів ми визначили, що поєднання потужного процесора та додаткових характеристик може зробити телефон чудовим рішенням для бізнесменів та тих, хто любить розважатися. Вибираючи samsung s24 ultra, можна також оцінити різні модифікації, що відрізняються кольором та місткістю внутрішньої пам'яті. У телефоні вбудована система штучного інтелекту, і тепер управління ним максимально спрощується.

Зовнішній вигляд

Підвищена стійкість до подряпин та захист забезпечуються за рахунок титанового корпусу. Додатково захист виконаний за допомогою скла Corning Gorilla Armor, що також унеможливлює появу подряпин та інших дефектів. Захист від пилу та вологи на рівні IP68, що дає змогу використовувати його під час активних подорожей і прогулянок.

Титан застосовується лише в рамках корпусу, тоді як клавіші та налаштування гучності виконані з альтернативних матеріалів. На вибір представлений жовтий, сірий, чорний і фіолетовий відтінки. Їх у будь-якому випадку можна замінити, купивши захисний чохол.

Дисплей

Основні параметри дисплейного модуля можна позначити так:

роздільна здатність – QHD+ (3120x1440 пікселів);

діагональ – 6,8 дюйма;

тип дисплея – Dynamic AMOLED 2Х;

частота оновлення – 120 Гц;

кількість кольорів – 16 мільйонів.

Це ідеальні характеристики сучасних користувачів. Крім того, є функція адаптації екрана під зовнішній рівень освітлення, що дасть змогу з комфортом працювати в різних умовах.

Камера

Основний об'єктив на 200 Мп дає можливість створювати фотографії виключної якості. Штучний інтелект додатково обробляє фото, покращуючи якість із застосуванням процесора ProVisual. З його допомогою відбувається розпізнавання об'єктів, насиченість кольорів підвищується, зменшується рівень шуму і є можливість виділити навіть дрібні деталі.

Де придбати Samsung Galaxy S24 Ultra?

Набір пропозицій формує інтернет-магазин "Фокстрот", де є можливість оформити попереднє замовлення або одразу придбати ту модель, яка буде в наявності. По кожній модифікації телефону представлений детальний опис, характеристики та детальні фотографії з різних ракурсів для оцінки зовнішнього вигляду. Діє доставка по Україні та можливість оформити розстрочку або оплату частинами.