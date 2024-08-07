Секрети літнього харчування: що їсти, а чого варто уникати в спекотну погоду

Спекотна погода вимагає від нас особливої уваги до раціону харчування. У спеку наш організм потребує специфічного підходу до вибору продуктів, щоб підтримувати водний баланс і забезпечити належний рівень енергії.

Важливі поради, що стосуються прийомів їжі у спеку

Режим харчування в спекотну погоду дещо відрізняється від звичайного, оскільки організм піддається стресу через високі температури. Існує декілька важливих аспектів, які слід враховувати для підтримання здоров’я та комфортного самопочуття в жаркі дні:

Пийте достатньо води. Підтримання водного балансу є критично важливим, оскільки це допомагає регулювати температуру тіла. Зазвичай рекомендують пити не менше восьми склянок рідини на день, а в спеку — ще більше, однак важливо прислухатися до організму. Обов'язково, прокинувшись зранку, випийте спочатку склянку чистої води. Крім того, за 15-20 хвилин до будь-якого прийому їжі також випивайте воду.

Вибирайте легкі страви та уникайте важкої їжі, яка може викликати відчуття важкості і перевантаження шлунку.

Їжте частіше, але меншими порціями. Це допомагає уникнути важкості і підтримувати енергію протягом дня.

Не пропускайте сніданок. Цей прийом їжі допомагає підтримувати рівень енергії і метаболізму, навіть якщо в спеку ви не відчуваєте великого апетиту.

Прислухайтеся до організму та звертайте увагу на сигнали свого тіла, такі як головний біль, запаморочення або втома, які можуть бути ознаками зневоднення або перегріву. Крім того, не забувайте про відпочинок. Високі температури можуть викликати втому, тому важливо відпочивати і уникати тривалого перебування на сонці в години пік.

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Що їсти в спекотні дні?

Насправді список продуктів дуже великий та немає чітких обмежень. Однак, вживаючи деякі продукти в жарку погоду, ви будете краще себе почувати.

Овочі, фрукти та ягоди

Сезонні овочі, фрукти та ягоди – це чудові продукти в спеку, оскільки вони містять багато води, що допомагає зберігати водний баланс. Вибирайте свіжі огірки, помідори, кабачки, моркву, а також кавуни, дині, груші, полуниці, малину, абрикоси та яблука.

Ці продукти не тільки зволожують організм, але й забезпечують його необхідними вітамінами та мінералами. Звісно, за можливості краще їсти ті продукти, які можна вживати у сирому вигляді.

Легкі салати та багато зелені

Салати зі свіжих овочів можуть бути дуже поживними і легкими для травлення. Додавайте до таких страв зелень, як-от шпинат або руколу, для того, щоб отримати більше корисних речовин та клітковини.

Легкі заправки на основі оливкової олії, гірчиці або лимонного соку чудово пасують до таких салатів. Для того, щоб зробити салати більш поживними, можна додати горіхи, різні виду сиру, тофу, насіння, кунжут та інше.

Кисломолочні напої

Йогурт та кефір не лише допомагають підтримувати рівень рідини в організмі, але і забезпечують його корисними пробіотики, які важливі для правильної роботи травної системи. Вибирайте нежирні або низькокалорійні варіанти без додавання цукру, консервантів та барвників.

Легкі білкові продукти

Легкі білкові продукти, такі як куряче філе, індичка, яйця, риба або морепродукти, є відмінним вибором для спекотної погоди. Вони забезпечують необхідну кількість протеїнів без надмірного навантаження на травну систему.

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Від чого краще відмовитися у спеку?

Жирна та важка їжа. Жирні страви, такі, як смажене м'ясо або фаст-фуд, можуть призвести до відчуття важкості і перевантаження шлунку в спеку. Вони також можуть сприяти зневодненню, оскільки організм потребує більше води для їх перетравлення.

Солоні страви. Високий вміст солі в продуктах, таких як чипси, консерви, ковбасні вироби, консервація, хлібобулочні вироби та інше, можуть стати причиною надмірної спраги, оскільки вони затримують рідину. Це спричиняє порушення водно-сольового балансу, який тілу і так складно підтримувати в нормі під час спеки.

Напої з високим вмістом цукру, наприклад, газовані напої або нектари, можуть викликати сплески енергії, але згодом ведуть до втоми і зневоднення. Вони також часто містять багато калорій, що не дуже корисно в спекотну погоду.

Кофеїн має сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення. Хоча одні чи дві чашки кави не нашкодять людині, краще обмежувати споживання кави у спеку. Замість цього вибирайте трав'яний чай, воду з лимоном та м'ятою, фреш або смузі.

Влітку важливо підходити до вибору продуктів з особливою увагою. Варто уникати важкої, солоної та жирної їжі, а також надмірного споживання кофеїну та солодких напоїв. Здоровий раціон допоможе вам легше переносити спеку, залишатися активними та енергійними.

Джерела: Центр громадського здоров'я України, TSN, UkrMedia.