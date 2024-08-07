Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна корисні поради Секрети літнього харчування: що їсти, а чого варто уникати в спекотну погоду

Секрети літнього харчування: що їсти, а чого варто уникати в спекотну погоду

Крістіна Слончак
7 серпня, 2024 середа
15:00
корисні поради Як правильно харчуватися в спеку?

Багато страв можна вживати в жарку погоду та відчувати себе комфортно й енергійно. Однак є низка продуктів, від яких краще відмовитися

Зміст

Спекотна погода вимагає від нас особливої уваги до раціону харчування. У спеку наш організм потребує специфічного підходу до вибору продуктів, щоб підтримувати водний баланс і забезпечити належний рівень енергії.

Важливі поради, що стосуються прийомів їжі у спеку

Режим харчування в спекотну погоду дещо відрізняється від звичайного, оскільки організм піддається стресу через високі температури. Існує декілька важливих аспектів, які слід враховувати для підтримання здоров’я та комфортного самопочуття в жаркі дні:

  • Пийте достатньо води. Підтримання водного балансу є критично важливим, оскільки це допомагає регулювати температуру тіла. Зазвичай рекомендують пити не менше восьми склянок рідини на день, а в спеку — ще більше, однак важливо прислухатися до організму. Обов'язково, прокинувшись зранку, випийте спочатку склянку чистої води. Крім того, за 15-20 хвилин до будь-якого прийому їжі також випивайте воду.  
  • Вибирайте легкі страви та уникайте важкої їжі, яка може викликати відчуття важкості і перевантаження шлунку.
  • Їжте частіше, але меншими порціями. Це допомагає уникнути важкості і підтримувати енергію протягом дня.
  • Не пропускайте сніданок. Цей прийом їжі допомагає підтримувати рівень енергії і метаболізму, навіть якщо в спеку ви не відчуваєте великого апетиту.

Прислухайтеся до організму та звертайте увагу на сигнали свого тіла, такі як головний біль, запаморочення або втома, які можуть бути ознаками зневоднення або перегріву. Крім того, не забувайте про відпочинок. Високі температури можуть викликати втому, тому важливо відпочивати і уникати тривалого перебування на сонці в години пік.

Питний режим в спеку

Фото: Freepik

Що їсти в спекотні дні?

Насправді список продуктів дуже великий та немає чітких обмежень. Однак, вживаючи деякі продукти в жарку погоду, ви будете краще себе почувати.

Овочі, фрукти та ягоди

Сезонні овочі, фрукти та ягоди – це чудові продукти в спеку, оскільки вони містять багато води, що допомагає зберігати водний баланс. Вибирайте свіжі огірки, помідори, кабачки, моркву, а також кавуни, дині, груші, полуниці, малину, абрикоси та яблука.

Ці продукти не тільки зволожують організм, але й забезпечують його необхідними вітамінами та мінералами. Звісно, за можливості краще їсти ті продукти, які можна вживати у сирому вигляді.

Легкі салати та багато зелені

Салати зі свіжих овочів можуть бути дуже поживними і легкими для травлення. Додавайте до таких страв зелень, як-от шпинат або руколу, для того, щоб отримати більше корисних речовин та клітковини.

Легкі заправки на основі оливкової олії, гірчиці або лимонного соку чудово пасують до таких салатів. Для того, щоб зробити салати більш поживними, можна додати горіхи, різні виду сиру, тофу, насіння, кунжут та інше.

Кисломолочні напої

Йогурт та кефір не лише допомагають підтримувати рівень рідини в організмі, але і забезпечують його корисними пробіотики, які важливі для правильної роботи травної системи. Вибирайте нежирні або низькокалорійні варіанти без додавання цукру, консервантів та барвників.

Легкі білкові продукти

Легкі білкові продукти, такі як куряче філе, індичка, яйця, риба або морепродукти, є відмінним вибором для спекотної погоди. Вони забезпечують необхідну кількість протеїнів без надмірного навантаження на травну систему.

Фото: Freepik

Від чого краще відмовитися у спеку?

  • Жирна та важка їжа. Жирні страви, такі, як смажене м'ясо або фаст-фуд, можуть призвести до відчуття важкості і перевантаження шлунку в спеку. Вони також можуть сприяти зневодненню, оскільки організм потребує більше води для їх перетравлення.
  • Солоні страви. Високий вміст солі в продуктах, таких як чипси, консерви, ковбасні вироби, консервація, хлібобулочні вироби та інше, можуть стати причиною надмірної спраги, оскільки вони затримують рідину. Це спричиняє порушення водно-сольового балансу, який тілу і так складно підтримувати в нормі під час спеки.
  • Напої з високим вмістом цукру, наприклад, газовані напої або нектари, можуть викликати сплески енергії, але згодом ведуть до втоми і зневоднення. Вони також часто містять багато калорій, що не дуже корисно в спекотну погоду.
  • Кофеїн має сечогінний ефект, що може призвести до зневоднення. Хоча одні чи дві чашки кави не нашкодять людині, краще обмежувати споживання кави у спеку. Замість цього вибирайте трав'яний чай, воду з лимоном та м'ятою, фреш або смузі.

Влітку важливо підходити до вибору продуктів з особливою увагою. Варто уникати важкої, солоної та жирної їжі, а також надмірного споживання кофеїну та солодких напоїв. Здоровий раціон допоможе вам легше переносити спеку, залишатися активними та енергійними.

Джерела: Центр громадського здоров'я України, TSNUkrMedia.

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
"Дім дракона"
Автор Дар'я Тарасова
6 серпня, 2024 вiвторок
HBO оголосив, скільки буде сезонів у серіалі "Дім дракона"
Рослини, які цвітуть все літо
Автор Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння
Спека у Києві
Автор Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, чи повернеться в Україну сильна спека
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.85
    Купівля 40.85
    Продаж 41.31
  • EUR
    Купівля 44.54
    Продаж 45.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
7 серпня
15:29
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
Батьків, які відмовляються евакуюватися з дітьми з прифронтових територій, може чекати кримінальна відповідальність, - МВС
15:22
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
Путін зібрав нараду з урядовцями й уперше прокоментував події в Курській області
14:59
Збитки на 5,3 млн грн: посадовцям Полтавської міськради оголосили підозру в розтраті на закупівлі дронів
14:35
Оновлено
Жан Беленюк (у синьому трико)
Беленюк і Насібов вийшли у півфінал Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі
14:24
замах на Трампа
Трамп заявив, що замах на нього є результатом політичних меседжів демократів
14:16
Надя Дорофєєва
Нова пісня Дорофєєвої стала першим україномовним треком, який очолив два плейлісти Spotify Equal
14:08
OPINION
Віктор Андрусів
Чому операція в Курській області є перспективною зі стратегічного погляду
13:55
На Одещині затримали 48 військовозобов’язаних: намагалися виїхати за кордон у кузові вантажівки
13:51
Молдова
У Молдові проросійському блоку відмовили в реєстрації на президентських виборах
13:48
Оновлено
російський гелікоптер Мі-28
Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона
13:46
Китай
Китай пропонує Індонезії обʼєднати зусилля, аби "відновити переговори" між Україною та РФ
13:36
"Очікують ударів": партизани в Криму зафіксували перекидання російської ППО ближче до Керченського мосту
13:26
Олександра Іщенка
В "Азові" оприлюднили результати судмедекспертизи, де вказано причини смерті полоненого Олександра Іщенка
13:24
Служба безпеки України
В Україні затримали будівельника, який коригував удари російських "ланцетів" по Миколаєву
13:16
електроенергія
Споживання стабілізувалося: ситуація в енергосистемі на 7 серпня
13:12
Український легкоатлет Олег Дорощук
Український легкоатлет Дорощук вийшов у фінал Олімпіади в стрибках у висоту
13:06
спека у Європі
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C
12:54
Потоплення субмарини "Ростов-на-Дону" змусить Росію переглянути розміщення флоту в Криму, - розвідка Британії
12:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Ворог намагається закрити "мішок", який утворився: DeepState про ситуацію біля Нью-Йорка
12:40
Оновлено
До України повернулися олімпійці, серед них бронзова медалістка Геращенко
12:38
Оновлено
Гаспар Ное
"Дуже дивна позиція": в ОП відреагували на візит французького режисера Гаспара Ное до Москви
12:32
Урсула фон дер Ляєн
ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн
12:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар і євро
12:11
Графіті Бенксі, Лондон
Бенксі протягом 24 годин створив два графіті, присвячені тваринам
12:10
Ексклюзив
безпілотник
На ринку дронів домінує державний сектор і виникає ризик корупції в оборонних закупівлях, - співзасновник групи "Наші гроші" Ніколов
12:07
OPINION
Зоя Казанжи
У кого "отбирают любимую Одессу"?
12:06
PR
"Суші Майстер" робить пропозицію, від якої неможливо відмовитися
12:02
Прапор США
"Особливо Китай": США та Австралія закликали всіх, хто має вплив на РФ, змусити її припинити війну з Україною
12:01
польща кордон
Польща може відкрити кордони з Білоруссю: Сікорський назвав умову
11:46
Володимир Зеленський
Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації
11:34
В Одесі за підозрою в підпалах військових автомобілів затримали фітнес-тренера
11:30
Кадр з кліпу Дуа Ліпи, який знімав Нікіта Кузьменко
Українського оператора Нікіту Кузьменка номінували на MTV Video Music Awards за кліп для Дуа Ліпи
11:25
Огляд
Карта бойових дій за 1-7 серпня
Карта бойових дій за період 1-7 серпня: росіяни прорвали першу лінію оборони Покровська та оточують Нью-Йорк. ЗСУ відкрили фронт під Курськом
11:14
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну "шахедами": на Київщині є постраждалий, на Хмельниччині пошкоджено підприємство
10:39
Бангладеш
Уряд Бангладеш тимчасово очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус
10:32
Спільні навчання, кораблі НАТО
США, Канада, Філіппіни й Австралія розпочинають спільні морські навчання
10:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна атакувала Курську область та які виклики варто подолати українській економіці. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
10:28
Андрій Валенський
Контузія та чисельні переломи: актор і військовий Андрій Валенський отримав тяжкі поранення на Донеччині
10:09
Ексклюзив
ССО ЗСУ
Вклинення близько 7 км: Згурець припустив, скільки населених пунктів у Курській області контролюють ЗСУ
10:07
сили ППО
Сили ППО знищили вночі 30 "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV