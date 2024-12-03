"Щедрик" Леонтовича вперше пролунав у франкфуртській Alte Oper

Серед світової класики український колектив виконав Симфонію № 9 або "З Нового світу" Антоніна Дворжака, "Катання на санчатах" Леопольда Моцарта та спільно із солістом, відомим українським скрипалем, Марком Комоньком – Концерт для скрипки з оркестром Фелікса Мендельсона.

"Попередньо анонсована музична програма називалася Різдвяним концертом, тому виконання справжнього символу Різдва й українського духу – "Щедрика" Миколи Леонтовича, в обробці сучасного українського композитора Івана Небесного з циклу "Різдвяні симфонізми", стало істинним довершенням події та додало цієї особливої атмосфери, - зазначає Михайло Сосновський, директор симфонічного оркестру. - Ми надзвичайно пишаємося, що український твір прозвучав для близько 2500 слухачів. Виступати у цьому залі – для нас велика честь, а тим паче представляти Україну, підіймати синьо-жовтий стяг".

Концерт у Франкфурті відбувся в межах гастрольного туру оркестру Німеччиною, був третім та завершальним із серії запланованих подій.

Оркестр Львівської національної філармонії, представляючи Україну за кордоном, виступав у таких концертних залах як Carnegie Hall, Radio City Music Hall (Нью-Йорк, США), Stockholm Konserthuset (Стокгольм, Швеція), Berliner Philharmoniker (Берлін, Німеччина), The Victoria Hall (Женева, Швейцарія), Cadogan Hall (Лондон, Англія) тощо.