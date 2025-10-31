Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Економіка "Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО

"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО

Влад Дідусь
31 жовтня, 2025 п'ятниця
21:31
Економіка Володимир Кудрицький з родиною

Ввечері пʼятниці, 31 жовтня, колишній очільник Укренерго Володимир Кудрицький вперше після виходу з СІЗО зробив публічну заяву

Зміст

Допис з подякою за підтримку Володимир Кудрицький опублікував у своєму фейсбуці.

"Під час перебування в ізоляторі я не міг навіть уявити тієї колосальної підтримки, яку ви всі надали мені й моїй родині. Я безмежно вдячний. Всім вам – близьким, знайомим та людям, з якими ми не знайомі, але поділяємо спільні цінності, і які також захотіли висловити свою позицію. Я також щиро дякую численним друзям і партнерам, які після суду запропонували допомогу у внесенні застави. Адже моя родина не мала в розпорядженні такої суми грошей. Заставодавців без дозволу розкривати не буду. Захочуть - самі скажуть. Вчора застава була внесена, тож я зміг повернутися до рідних, а сьогодні - до роботи над побудовою нових електростанцій для української енергосистеми", - пише ексголова Укренерго.

За словами Кудрицького, вся ця справа - "криво виконана політична розправа", а основна ціль її – показати, що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу. 

"Головне, що я хотів би сказати сьогодні – ніякі сфабриковані кримінальні справи, ніякі арешти, корумповані суди та правоохоронна система не змусять мене припинити говорити те, що я вважаю за потрібне. І я не збираюся на це питати дозволу ні в якої влади, яка взагалі-то має захищати права громадянина, а не посягати на них.  Так само як не промовчали люди, підтримка яких буквально приголомшила мене, як тільки дружина дала мені свій телефон після мого виходу з СІЗО. І ця підтримка мала б дати владі важливий сигнал від суспільства", - йдеться у дописі.

Кудрицький також подякував своїй родині за витримку і стійкість і показав записку, яку написав його молодший, 7-річний син: "Тато, ми тебе обожнюємо. Нехай ці козли від тебе відстануть".

"Для передачі настрою, так би мовити. Сподіваюся, в його діях ДБР не побачить шахрайства чи неправильної вирубки лісів", - пожартував Володимир Кудрицький.

  • У вівторок, 28 жовтня, Державне бюро розслідувань затримало Володимира Кудрицького. 
  • 29 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові Укренерго Володимиру Кудрицькому. Його взяли під варту на 60 діб із можливістю внесення застави.
  • Проте 30 жовтня за Кудрицького внесли заставу в розмірі 13,7 млн грн. Після цього він вийшов із СІЗО.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Енергетика
