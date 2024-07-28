Щоб виросли великі та смачні: чим підживити помідори

Правила підживлення помідорів

Додавати добрива слід вранці або ввечері, якщо погода похмура - тоді взагалі ідеально.

Залежно від обраного препарату можна використовувати різні методи додавання добрив.

При кореневому підживленні помідорів - добрива вносять у грунт навколо рослини, на деякій відстані від стебла.

Також можна проводити позакореневе підживлення томатів, таким чином обприскують листя розчином добрив.

Залежно потреб ваших кущів необхідно комбінувати органічні та мінеральні добрива.

Зазвичай проводиться від шести до восьми підживлень помідорів за сезон.

Що можна використовувати для підживлення помідорів

Органічні добрива:

гній;

перегній;

компост.

Вони особливо важливі для молодих рослин. Також можна використовувати мінеральні добрива.

Ознаки нестачі поживних речовин для помідорів

Ознаки нестачі фосфору:

Листя темніє, набуваючи фіолетового відтінку;

Сповільнення росту рослин;

Повільне дозрівання.

Ознаки нестачі азоту:

Бліде та опадає листя;

Слабшають і тоншають стебла;

Здрібнілі та деформовані плоди.

Ознаки нестачі калію:

Краї листя жовкнуть;

Листя скручується;

Плоди всихають.

Ознаки нестачі кальцію:

На плодах з'являються тріщини;

Плоди деформовані.

Ознаки нестачі магнію:

Між жилками листя з'являються жовті плями.

Ознаки нестачі заліза:

Внутрішній бік листя жовкне.

Ознаки нестачі молібдену:

Листя темніє і опадає;

Ріст рослин сповільнюється.

Ознаки нестачі бору:

Листя стає коричневим;

Плоди деформуються.

Джерело: agromag.uа