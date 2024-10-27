Сибіга прибув із візитом до ПАР: про що говоритимуть
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув із візитом до Південно-Африканської Республіки. У Йоганнесбурзі та Преторії глава українського МЗС проведе низку переговорів із високопосадовцями ПАР
Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.
"В ході візиту заплановані зустрічі з міністром міжнародних відносин і співробітництва, головою комітету у закордонних справах Національної Асамблеї та іншими офіційними особами ПАР, експертною спільнотою, провідними аналітичними центрами та науково-викладацьким складом Університету Преторії, лідерами південноафриканських бізнес-асоціацій та українською громадою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічей Сибіга приділить основну увагу розвитку політичного діалогу та співпраці між Україною та ПАР, просуванню Формули миру як єдиного шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру, взаємодії в контексті головування ПАР в Групі двадцяти у 2025 році та координації позицій напередодні низки важливих міжнародних заходів.
"Візит до ПАР завершує дипломатичне турне міністра низкою арабських та африканських держав, у ході якого він вже відвідав у попередні дні Оман, Анголу та Єгипет", - додали в МЗС України.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає чотири держави арабського світу та Африки для просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, а також розвитку торгівлі та економічної співпраці.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснив візит до Туреччини для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань співпраці.
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