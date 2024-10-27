Сибіга прибув із візитом до ПАР: про що говоритимуть

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"В ході візиту заплановані зустрічі з міністром міжнародних відносин і співробітництва, головою комітету у закордонних справах Національної Асамблеї та іншими офіційними особами ПАР, експертною спільнотою, провідними аналітичними центрами та науково-викладацьким складом Університету Преторії, лідерами південноафриканських бізнес-асоціацій та українською громадою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічей Сибіга приділить основну увагу розвитку політичного діалогу та співпраці між Україною та ПАР, просуванню Формули миру як єдиного шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру, взаємодії в контексті головування ПАР в Групі двадцяти у 2025 році та координації позицій напередодні низки важливих міжнародних заходів.

"Візит до ПАР завершує дипломатичне турне міністра низкою арабських та африканських держав, у ході якого він вже відвідав у попередні дні Оман, Анголу та Єгипет", - додали в МЗС України.