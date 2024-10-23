Просуватиме Формулу миру: Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР
Після завершення візиту до Туреччини, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає чотири держави арабського світу та Африки для просування Формули миру, розвитку політичного діалогу, консолідації гуманітарної та енергетичної підтримки України, а також розвитку торгівлі та економічної співпраці
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Зазначається, що 23-28 жовтня глава МЗС відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Арабську Республіку Єгипет та Південно-Африканську Республіку.
Сьогодні, 23 жовтня Сибіга проведе переговори з політичним керівництвом Султанату Оман та українською громадою.
24 та 25 жовтня глава МЗС перебуватиме з візитом в Анголі. В Лусаці заплановані його переговори з низькою ангольських високопосадовців і зустріч з українцями Анголи.
26 жовтня міністр відвідає Єгипет. У Каїрі відбудуться його переговори з високопосадовцями Єгипту та керівництвом Ліги арабських держав, підписання двосторонніх документів та зустріч з українською громадою.
27-28 жовтня Андрій Сибіга здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. В Йоханнесбурзі заплановані його переговори з високопосадовцями ПАР, представниками ділових кіл, провідними експертами та українською громадою.
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приїхав з візитом до Туреччини для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань співпраці.
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