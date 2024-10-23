Просуватиме Формулу миру: Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що 23-28 жовтня глава МЗС відвідає Султанат Оман, Республіку Ангола, Арабську Республіку Єгипет та Південно-Африканську Республіку.

Сьогодні, 23 жовтня Сибіга проведе переговори з політичним керівництвом Султанату Оман та українською громадою.

24 та 25 жовтня глава МЗС перебуватиме з візитом в Анголі. В Лусаці заплановані його переговори з низькою ангольських високопосадовців і зустріч з українцями Анголи.

26 жовтня міністр відвідає Єгипет. У Каїрі відбудуться його переговори з високопосадовцями Єгипту та керівництвом Ліги арабських держав, підписання двосторонніх документів та зустріч з українською громадою.

27-28 жовтня Андрій Сибіга здійснить візит до Південно-Африканської Республіки. В Йоханнесбурзі заплановані його переговори з високопосадовцями ПАР, представниками ділових кіл, провідними експертами та українською громадою.