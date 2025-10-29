Сміливість бути першими: у Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес 

Сміливість бути першими, надихати інших та ламати стереотипи. У Києві відбувся ІХ Український Жіночий конгрес – платформа, що формує нове покоління жінок-лідерок, створює гендерно збалансований порядок денний для держави, бізнесу та громад. Захід відбувся за підтримки Благодійного фонду “МХП-Громаді”, який 10 років підтримує українців та розвиває громади. Цьогоріч подія зібрала близько трьох тисяч учасників – політикинь, представниць громадських організацій і бізнесу. Одна з учасниць конгресу - Маргарита Шемет. Вона – головна інженерка Центрального Хабу МХП, родом із Черкащини. Її шлях у професію – приклад жіночої наполегливості та любові до своєї справи.

Попри стереотипи про жінок у класичних “чоловічих” професіях, Маргарита обрала інженерію. І сьогодні керує технічною службою, де працює понад сотня фахівців. Каже – головне розуміти мету й крок за кроком вести команду вперед. І зазначає, що компанія МХП підтримує професійний розвиток жінок та створює можливості для їхнього зростання.

Маргарита Шемет, фото: доступні джерела

“Я для себе обрала пріоритетом бути залученою взагалі до виробництва, до того, що забезпечує продовольчу безпеку країни, до компанії, яка має дуже потужні цінності і робить велику справу. Мені дуже пощастило, що я маю змогу і змогла реалізувати себе вже як інженер саме в цій сфері і в компанії МХП”.

Для Маргарити важливо бути частиною компанії, яка забезпечує продовольчу безпеку країни під час війни та будує свою діяльність на принципах сталого розвитку — сплачуючи податки, інвестуючи у соціальні проекти, культуру, освіту та інфраструктуру.

Юрій Мельник, фото: доступні джерела

Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора МХП зі сталого розвитку, голови Наглядової ради БФ “МХП-Громаді” сказав:

“Кожен день підтримуємо військових, не лише наших працівників, але й тих, хто сьогодні воює, захищаючи країну. Це стосується також наших земляків з громад, в яких розміщений наш бізнес, і тих, хто потребує підтримки від бізнесу під час війни. Спільно з Благодійним фондом, який є партнером Українського жіночого конгресу, ми реалізуємо тисячі соціальних проєктів у громадах, спрямованих на допомогу тим, хто потребує підтримки в цей складний час”.

ІХ Український Жіночий конгрес, фото: доступні джерела

Український Жіночий Конгрес — це простір, де народжуються ідеї, що змінюють суспільство. Уже другий рік поспіль партнером заходу виступає Благодійний фонд “МХП-Громаді”, який реалізує сотні ініціатив для розвитку громад, підтримки ветеранів, збереження української ідентичності та популяризації культури. Сьогодні діяльність фонду охоплює 700 населених пунктів громад у 13 областях України, допомагаючи створювати громади, де хочеться жити.

Тетяна Волочай, Голова Ради розвитку громад БФ “МХП-Громаді” додала:

“Наш Благодійний фонд працює в чотирьох стратегічних напрямах. Перший – це підтримка військових ветеранів, членів їхніх родин. “МХП Поруч”. Другий напрям – це утвердження української ідентичності і промоція України в світі. І наше осердя фонду – це напрями сталого розвитку громад і розвиток громадянського суспільства. У межах цих напрямів ми реалізуємо сотні проектів соціальних, медичних, освітніх, культурних для підтримки сталості і стійкості в громадах під час війни”.

Сміливість бути першими – це не лише про професію, а про вибір. Про готовність діяти, коли інші сумніваються, і підтримувати тим, хто поруч. Саме такі історії творять Україну – сильну, свідому та натхненну.