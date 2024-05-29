США візьмуть участь у Саміті миру, - Білий дім

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Укрінформ.

"Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті", - сказала вона.

Щоправда поки невідомо, хто саме представлятиме Сполучені штати. На запитання, чи буде присутній президент США Джо Байден на Саміті миру, вона відповіла, що "не має більш конкретної інформації, якою може поділитись".

Жан-П'єр зазначила, що важливо продовжувати підтримувати Україну, щоб держава мала всі необхідні можливості для захисту та забезпечення справедливого й міцного миру.

Саміт миру в Швейцарії

Мирна конференції щодо України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Швейцарія запросила на цю конференцію понад 160 делегацій, але не Росію. У Швейцарії пояснили, що не запрошували Росію "на цьому етапі", проте вважають мирний процес загалом "немислимим" без участі Росії.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

26 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що участь у Саміті миру підтвердили вже понад 80 країн.