Судячи з усього, росіяни укріплюються: Андрющенко про бетонний завод у Маріуполі та зміну риторики окупантів

В етері Громадського радіо пояснює Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, ідеться про невеликий бетонний завод, який не є новим і функціонував у 2023 році досить активно:

"У 2024 році, коли росіяни повністю заморозили абсолютну більшість ремонтів на території Маріуполя, він фактично був зупинений. Чим він важливий? Тим, що у 2023 році він активно виробляв бетонні укріплення, відомі як «зуби дракона», у першу чергу які розставляли по Запорізькому напрямку і по Донецькій області в зоні бойових дій. І от зараз його знову запустили, і ми спостерігаємо, за нашими джерелами, що вони виробляють бетонні конструкції, які почали вивозити в бік Пологів Запорізької області, і частково — на Новопавлівський напрямок. І це таке перше бетонне виробництво, яке знову почало працювати за останній більше ніж рік".

Судячи з усього, каже Петро Андрющенко, росіяни укріплюються. "По тих містах, де вони є… І це означає, попри все, і в тому числі гучні заяви про наступ, і наступ, який триває, і захоплені території, це означає, що вони по тих кордонах, де вони зараз перебувають, по тих територіях вони починають посилено укріплюватись. З чим це пов’язано? Складно сказати, але у той самий час ми фіксуємо певну зміну риторики на окупованій частині Запорізької області від офіційних гауляйтерів офіційного режиму, і вже дуже багато там наголошується на підготовці до оборони. Таке відчуття, що вони чекають на наш наступ або прорив по тій ділянці оборони. У зв’язку з чим і почали інвентаризувати або додатково додавати ці в тому числі бетонні укріплення", — каже керівник Центру вивчення окупації.