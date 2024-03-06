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Суфле "Пташине молоко": незабутній десерт своими руками
Пташине молоко – простий десерт із білків. Дуже смачно та апетитно. Пропонуємо на кожен день, або до особливого випадку, Для себе, для дітей і для гостей
Інгредієнти для суфле Пташине молоко (на 9 порцій):
- яєчні білки – 4 шт.
- цукор - 1 склянка
- желатин – 1,5 ст. ложки
- шоколад – 50-100 г
Покроковий рецепт приготування Суфле "Пташине молоко":
- желатин замочити у 0,5 склянки теплої води
- через 15-20 хвилин прогріти на водяній бані до розчинення
- білки збити
- коли білки зіб'ються, поступово всипати цукор
- далі збивати з цукром до стійких піків
- продовжуючи збивати, додати розведений желатин
- вилити у форму масу, що вийшла
- розрівняти її
- залишити у холодильнику на 20 хв.
- розтопити шоколад на водяній бані
- коли білкова маса застигне, залити шоколадом
- залишити застигати
- акуратно розрізати суфле гарячим ножем (щоб шоколадна скоринка не ламалася).
Смачного!
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