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Taiwan_Can_Help Acer&DemForumCanHelp: У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери

1 березня, 2024 п'ятниця
07:21
Новини У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери

Церемонія передачі наборів ACER eKinekt відбулася у трьох закладах Львова. Велотренажери з функцією підзарядки пристроїв передали Дитячій лікарні Святого Миколая, Українському католицькому університету та Національному університету "Львівська політехніка"

Джон Скотт Марчант, радник Міністерки діджиталізації Тайваню, сказав, що велотренажери однозначно хотіли надіслати саме в Україну: “Тому що Україна сьогодні використовує резервне живлення. А ці велотренажери є енергонезалежними і самі вироблять електрику.  Так упродовж пів року ми працювали над цією ідею разом з Демократичним форумом і тайванською компанією Ейсер, яка виробляє якісну сучасну електроніку. І це сталося. Гадаю, це чудовий винахід, зокрема для української молоді”

У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери

Фото: ACER


Євгеній Смеляк, представник компанії «ACER» пояснив, як працюють такі девайси: “Акумулятор в велотренажерах акумулює енергію  і видає на порти USB чи TypeC. Завдяки цьому мобільні пристрої будуть заряджатися. Також тренажери регулюються по висоті, є чотири робочі режими – тобто людина може налаштувати під свій зріст, під свою вагу, під свої режими”.

 Дитяча лікарня Святого Миколая отримала 2 велотренажери, а університети – по 5 пристроїв. 

“Ми намагаємося створити в лікарні простір, наближений до домашніх умов, щоб діти почувалися комфортно. Такі девайси стотимуть в холі – це місце, де завжди багато дітей. Вправи на тренажерах будуть виконуватися, звісно, з дозволу лікаря, тому їхнє використання буде безпечним”, – Іван Міськів, головний лікар Дитячої Лікарні Святого Миколая. 

У закладах Львова зʼявилися розумні велотренажери

Фото: ACER

 

На кожній локації відбулися змагання на розумних велотренажерах із зарядки гаджетів на швидкість. Найспритніші велосипедисти отримали подарунки.

“Це дуже цікаво і зручно, бо ти і фітнесом займаєшся, і заряджаєш телефон або планшет. До того ж, можна збільшити або зменшити рівень складності й обрати режим, який тобі підходить”, – ділиться враженнями 12-річна пацієнтка Лікарні Святого Миколая Мілана. Розділяють захват студенти. Богдан Мірінчик, голова колегії студентів Львівської Політехнікикаже: “Це дуже корисний проєкт, щоб студенти могли всебічно розвиватися – в тому числі, займатися спортом, брати участь в різних турнірах. Дуже класно, що саме в корпусах львівської політехінки  вони між парами собі можуть прийти потренувтиася і мінімально потренувати свій організм”. А ось в студентів УКУ зʼявилися ідеї, як додатково використовувати ці велосипеди: “В нас вже є кілька ідей, як використовувати ці велотренажери. В нас є ініціатива по створенню акумуляторів для війьськових.  і ми поставимо поруч такі акумулятори  і будемо відразу їх заряджати, бо їх треба якимось чином заряджати.  це непоганий спосіб для того щоб студенти гарно проводили час і робили добрі справи які відповідають цінностям нашого університету”, – поділився Гліб Клименко, президент Студентського уряду УКУ. 

Гуманітарна допомога  від Міністерства цифрових технологій Тайваню та компанії "Acer" (Acer Тайвань та Acer Україна) організована ГО “Всеукраїнський Демократичний Форум”. Раніше Мінцифри Тайваню та “Демфорум” підписали Меморандум про співпрацю.

“Ми давно співпрацюємо з Тайванем, бо Тайвань – це демократія на Сході. Тайвань справді хоче допомагати Україні. Ми з тайванцями вже реалізували проєкт з допомоги учням шкіл у Львові та в Полтаві. Зараз працюємо також над навчанням вчителів інформатики, постачанням нових компʼютерів. А сьогодні ми поставили у львівські заклади не просто велотренажери, а сучасні ґаджети, які дозволяють підтримувати здоровий спосіб життя та екологію”, - сказав під час церемонії Микола Княжицький, народний депутат України та засновник ГО “Всеукраїнський Демократичний Форум”.

Теги:
новини Львова
новини Львівщини
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