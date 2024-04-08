Така практика буде поширена: Згурець про ураження російського комплексу РЕБ "Поле-1"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми говоримо про знищення російського комплексу РЕБ "Поле-1" у населеному пункті Великі Копані на Херсонщині. Цей комплекс є масштабним зразком, який досить широко представлений у збройних силах РФ. Але бачимо досить ефективне знищення таких зразків на полі бою, такі випадки непоодинокі. Однак цей випадок є унікальний тим, що здійснюється, як оцінюють експерти, за допомогою Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB, бомба малого діаметра наземного запуску - ред.). Це система, яка випускається з HIMARS і має дальність понад 100 км", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, ця система має точне точкове влучання з відхиленням до 30 см.

"Тут якраз на практиці ми бачимо оцю точність, яку демонструють наші розрахунки. Але важливо поєднання і засобів розвідки, тому що розуміємо необхідність вирахування чіткого розташування цього комплексу РЕБ противника. Коли цей ворожий комплекс зупинився під час пересування, його було уражено за допомогою GLSDB. Думаю, що така практика з нашого боку буде поширена. Відповідно, такі ціннісні цілі для противника будуть знищуватися у більшому масштабі, що зменшуватиме ефективність використання російської захисної парасольки РЕБ і дозволить діяти нашим FPV-дронам меншої дальності, аби знищувати інші ворожі цілі, які б мали прикривати ці комплекси РЕБ", - резюмував Сергій Згурець.