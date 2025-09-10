Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
ТОП-3 діджитал агентств України 2025

10 вересня, 2025 середа
16:17
Технології ТОП-3 діджитал агентств України

Найкращі діджитал агенції — компанії, що вміють позиціювати та просувати бренди клієнтів у мережі, й у 2025 році досягли у цій сфері найбільшого успіху

Зміст

Якість маркетингових послуг напряму впливає на репутацію бренду, рівень притоку клієнтів, тривалість результатів рекламних кампаній. Експерти цих агенцій знають, за допомогою інструментів інтернет-маркетингу сформувати, підтримувати та покращувати імідж бізнесу в онлайн-просторі.

Розглянемо детальніше історії трьох команд, які віртуозно користуються цими інструментами та справою доводять право на лідерство.

HighwayToTop

Агенція HighwayToTop з’явилася на ринку у 2015 році й має у штаті більше ніж 150 співробітників. Фахівці вже реалізували понад 1350 кейсів в Україні та за її межами, й продовжують виводити бренди у ТОП, зосереджуючись на конверсії та збільшенні продажів у замовників. Середній ROI клієнта агенції — 330%. Основні напрямки роботи компанії:

  • SEO-просування сайту (локальне та комплексне);
  • контекстна реклама;
  • таргетована реклама;
  • брендинг.

Агенція має статус партнера Google, та активно масштабує клієнтський бізнес за допомогою інноваційних стратегій. Кожен відвідувач сайту компанії може не тільки подивитися на фахівців різних відділів, а й зв’язатися з бажаним експертом.

ТОП-3 діджитал агентств України

WEDEX

Агентство Wedex було засноване у 2013 році. За час роботи у сфері маркетингу компанія та її експерти отримали понад 200 сертифікатів від Google. Спеціалізації команди — SEO та SMM-просування, а також контекстна реклама. У переліку послуг є окремий підвид SEO — просування проєктів на міжнародному ринку. Компанія робить акцент на професійному підході, відкритих умовах співпраці з зазначенням вартості кожного виду робіт. Wedex має у команді більше ніж 50 експертів та закриває «під ключ» запити стосовно інтернет-реклами, програмування й розробки контенту.

Penguin-team

Компанія Penguin-team з’явилася у 2014 році. До 2022 в агентстві розробляли також власні інструменти для автоматизації рекламних кампаній. Зараз digital-агентство концентрується на контекстній рекламі, SEO та Design for Ads. Експерти використовують стратегічний підхід, будуть плани дій для обгону клієнтами конкурентів, побиття рекордів продажів та довгострокового закріплення результатів. У цій агенції працює 110 експертів, які мають сукупний досвід роботи з проєктами у різних нішах понад 270 років.

ТОП-3 діджитал агентств України

За якими критеріями вибрати агентство маркетингу?

Щоб не помилитися у виборі агенції інтернет-маркетингу, варто ознайомитися з її проєктами у портфоліо, приділити увагу досвіду та кейсам у ніші вашої компанії. Важливо, щоб потрібні послуги були у переліку основних спеціалізацій агентства. А швидкість зворотного зв’язку та готовність до пошуку індивідуальних нешаблонних рішень підкреслить, що агенція розділяє ваші цілі та прагне допомогти у масштабуванні бізнесу, а не просто виконує замовлення.
 

бізнес
