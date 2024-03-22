П’ятірка фільмів у жанрі фентезі за 2023 рік
Цікава добірка фільмів у жанрі вентезі зробить ваш вечір більш насиченим. Кожен із нас був великим мрійником у дитинстві та невгамовним фантазером. Сьогодні ввечері настає час пірнути із головою в дитячі фантазії, написані дорослими
Аколіт
Рік: 2023
Країна: США
Жанр: містика, наукова фантастика, трилер, фентезі
Актори: Амандла Стенберг, Лі Джон Дже, Джоді Тернер-Сміт, Менні Хасінто та інші
Містичний трилер, дія якого розгортається в галактиці темних таємниць і сил темної сторони, що з'являються в останні дні епохи Високої Республіки…
Асока
Рік: 2023-2024
Країна: США
Жанр: бойовик, драма, наукова фантастика, пригоди, фентезі
Режисери: Дейв Філоні, Дженніфер Гетцінгер, Джетта Патель, Пітер Ремзі, Стеф Грін, Рік Фамуйіва
Актори: Росаріо Доусон, Девід Теннант, Наташа Лю Бордіццо, Мері Елізабет Вінстед, Рей Стівенсон та інші
Спін-офф фантастичного серіалу "Мандалорець". Головна героїня серіалу - Асока Тано. Незадовго до падіння Республіки Асоку за хибним звинуваченням було виключено з Ордену джедаїв. Після проведеного розслідування її добре ім'я було відновлено, проте Асока причаїла образу на джедаїв…
Бюро магічних послуг
Рік: 2023
Країна: Австралія
Жанр: комедія, фентезі, екранізація
Режисер: Джеффрі Вокер
Актори: Крістоф Вальц, Сем Нілл, Патрік Гібсон, Софі Уайлд, Міранда Отто, Деймон Херрімен, Джессіка де Гау та інші
Найпростіші клерки працюють у дуже незвичайній фірмі. Тут розплутують найдивніші події та займаються пошуками магічних артефактів. Непримітна парочка стажистів – виконавців середньої ланки, навіть не підозрює, у що вплуталася, і думає лише про те, як би розібратися з рутиною до вечері, бажано не змінивши хід історії та не кинувши Всесвіт у хаос тимчасових парадоксів...
Влада
Рік: 2023
Країна: США
Жанр: драма, наукова фантастика, фентезі, екранізація
Режисери: Кута Хауксдоттір, Ліза Ганнінг, Ніса Хардімен, Логан Кібенс, Шеннон Мерфі
Актори: Тоні Коллетт, Аулії Каравальо, Джон Легуїзамо, Холлі Буш, Ріа Змітрович, Тохіб Джімо, Ніко Хірага та інші
Драматичний серіал за однойменним романом Наомі Олдерман, в якому події відбуваються в нашому світі. Несподівано кожна дівчинка-підліток розвиває в собі здатність вбивати людей електричним струмом. Це успадковані здібності, і їх не можна забрати…
Вонка
Рік: 2023
Країна: Великобританія, США
Жанр: комедія, пригоди, сімейне кіно, фентезі, екранізація
Режисер: Пол Кінг
Актори: Тімоті Шаламе, Олівія Колман, Саллі Хокінс, Роуен Еткінсон, Кіген-Майкл Кі, Наташа Ротуелл, Метт Лукас, Патерсон Джозеф та інші
Фільм розповість про юного Віллі Вонку, про те як він зустрів умпа-лумпів і його пригоди перед відкриттям найвідомішої шоколадної фабрики у світі…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.74 Купівля 38.74Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.05Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе