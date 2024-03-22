П’ятірка фільмів у жанрі фентезі за 2023 рік

Аколіт

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: містика, наукова фантастика, трилер, фентезі

Актори: Амандла Стенберг, Лі Джон Дже, Джоді Тернер-Сміт, Менні Хасінто та інші

Містичний трилер, дія якого розгортається в галактиці темних таємниць і сил темної сторони, що з'являються в останні дні епохи Високої Республіки…

Асока

Рік: 2023-2024

Країна: США

Жанр: бойовик, драма, наукова фантастика, пригоди, фентезі

Режисери: Дейв Філоні, Дженніфер Гетцінгер, Джетта Патель, Пітер Ремзі, Стеф Грін, Рік Фамуйіва

Актори: Росаріо Доусон, Девід Теннант, Наташа Лю Бордіццо, Мері Елізабет Вінстед, Рей Стівенсон та інші

Спін-офф фантастичного серіалу "Мандалорець". Головна героїня серіалу - Асока Тано. Незадовго до падіння Республіки Асоку за хибним звинуваченням було виключено з Ордену джедаїв. Після проведеного розслідування її добре ім'я було відновлено, проте Асока причаїла образу на джедаїв…

Бюро магічних послуг

Рік: 2023

Країна: Австралія

Жанр: комедія, фентезі, екранізація

Режисер: Джеффрі Вокер

Актори: Крістоф Вальц, Сем Нілл, Патрік Гібсон, Софі Уайлд, Міранда Отто, Деймон Херрімен, Джессіка де Гау та інші

Найпростіші клерки працюють у дуже незвичайній фірмі. Тут розплутують найдивніші події та займаються пошуками магічних артефактів. Непримітна парочка стажистів – виконавців середньої ланки, навіть не підозрює, у що вплуталася, і думає лише про те, як би розібратися з рутиною до вечері, бажано не змінивши хід історії та не кинувши Всесвіт у хаос тимчасових парадоксів...

Влада

Рік: 2023

Країна: США

Жанр: драма, наукова фантастика, фентезі, екранізація

Режисери: Кута Хауксдоттір, Ліза Ганнінг, Ніса Хардімен, Логан Кібенс, Шеннон Мерфі

Актори: Тоні Коллетт, Аулії Каравальо, Джон Легуїзамо, Холлі Буш, Ріа Змітрович, Тохіб Джімо, Ніко Хірага та інші

Драматичний серіал за однойменним романом Наомі Олдерман, в якому події відбуваються в нашому світі. Несподівано кожна дівчинка-підліток розвиває в собі здатність вбивати людей електричним струмом. Це успадковані здібності, і їх не можна забрати…

Вонка

Рік: 2023

Країна: Великобританія, США

Жанр: комедія, пригоди, сімейне кіно, фентезі, екранізація

Режисер: Пол Кінг

Актори: Тімоті Шаламе, Олівія Колман, Саллі Хокінс, Роуен Еткінсон, Кіген-Майкл Кі, Наташа Ротуелл, Метт Лукас, Патерсон Джозеф та інші

Фільм розповість про юного Віллі Вонку, про те як він зустрів умпа-лумпів і його пригоди перед відкриттям найвідомішої шоколадної фабрики у світі…