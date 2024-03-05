ТОП-5 фільмів за участі Дензела Вашингтона

Трагедія Макбета

IMDB - 7.1

Жанр: Драма, фентезі

Виробництво: США / 2021

Режисер: Джоел Коен

У ролях: Дензел Вашингтон, Френсіс МакДорманд, Алекс Хесселл, Берті Карвел та інші

В історичній драмі "Трагедія Макбета", поставленій за п'єсою Шекспіра "Макбет", Дензел Вашингтон зіграв головну роль. Шотландія, XI ст. Лорд Макбет, повертаючись додому після чергової битви, зустрічає трьох відьом. Вони пророкують йому майбутнє, де він стає королем…

Дрібниці

IMDB - 6.3

Жанр: Детектив, кримінал, трилер, драма

Виробництво: США / 2020

Режисер: Джон Лі Хенкок

У ролях: Дензел Вашингтон, Рамі Малек, Джаред Лето, Крістофер Бауер, Майкл Хайатт, Террі Кінні та інші

Події трилера "Дрібниці" розгортаються в 90-х роках минулого століття. Джо Дікон на прізвисько Дікі – заступник шерифа у Бейкерсфілді. У нього похмуре минуле: він самотній, пережив серцевий напад, не зміг розкрити справи серійного маніяка, його не хочуть бачити колишні колеги. Але якось Джо доводиться повернутися до Лос-Анджелеса, щоб взяти участь у новому розслідуванні…

Чудова сімка

IMDB - 6.8

Жанр: Вестерн, бойовик, пригоди

Виробництво: США, Австралія / 2016

Режисер: Антуан Фукуа

У ролях: Дензел Вашингтон, Кріс Пратт, Ітан Хоук, Вінсент Д'Онофріо, Лі Бен-хон, Мануель Рульфо та інші

1879 рік. Жителі невеликого шахтарського містечка повстають проти важких умов праці, що межують із рабськими. Їх підтримують місцеві фермери, незадоволені, що доводиться продавати за безцінь свою продукцію. Бунт жорстоко пригнічується, причому серед повстанців є вбиті. Це зав'язка сюжету…

Два стволи

IMDB - 6.7

Жанр: Бойовик, трилер, комедія, кримінал

Виробництво: США / 2013

Режисер: Бальтасар Кормакур

У ролях: Дензел Вашингтон, Марк Уолберг, Пола Петтон, Білл Пекстон, Едвард Джеймс Олмос та іінші

Роберт Тренч, він же Боббі, служить в Управлінні боротьби з наркотиками. Його напарник, Майкл Стігман (Стіг) – старшина військово-морської розвідки. Вони були запроваджені в один із наркокартелів під прикриттям. І їм було доручено пограбувати банк, який підозрюється у відмиванні мафіозних грошей…

Рейс

IMDB - 7.3

Жанр: Трилер, драма

Виробництво: США, ОАЕ / 2012

Режисер: Роберт Земекіс

У ролях: Дензел Вашингтон, Келлі Райллі, Брюс Грінвуд, Дон Чідл, Джон Гудман, Тамара Тюні та інші

Він вів авіалайнер, на борту якого мирно спали 102 пасажири, за наміченим маршрутом Орландо – Атланта. Раптом у літака на максимальній висоті відмовив двигун і він почав швидко втрачати висоту. Вільям зміг здійснити посадку з мінімальними жертвами…