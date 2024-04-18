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ТОП-5 фільмів за участі Руні Мара

18 квітня, 2024 четвер
22:00
Кіно Руні Мара

Руні Мара — американська акторка. Відома за роллю Зої Барнс у телесеріалі "Картковий будинок". Дебютувала у кіно  в романтичній драмі "Павутина брехні". У 14 років Руні Мара підписала контракт з акторським агентством і стала професійною актрисою

Дівчина з татуюванням дракона (2011)

Сюжет: Це психологічний трилер, заснований на бестселері Стіг Ларссон. Мова піде про опального журналіста Мікаеля Блумквіста, який знаходить шанс спокутувати свою провину, коли його наймають для розкриття справи про вбивство 40-річної давнини. Йому допомагає татуйована комп'ютерна хакерка Лісбет Саландер, яка прагне помсти…

 

Керол (2015)

Сюжет: Фільм заснований на романі Патрісії Хайсміт "Ціна солі", розповідає історію таємного роману між молодим фотографом Терезою Беліве (Мара) та багатою літньою жінкою Керол Ейрд (Кейт Бланшетт) у консервативні часи - початок 1950-х років…

 

Історія привидів (2017)

Сюжет: "Історія привидів" — це унікальне дослідження часу, кохання та втрат через історію померлого музиканта, який повертається у вигляді привиду до заміського будинку, який він ділив зі своєю дружиною (Марою), спостерігаючи за плином часу та за тим, як рухається життя…

 

Соціальна мережа (2011)

Сюжет: Книга Девіда Фінчера "Соціальна мережа" є театралізованою розповіддю про формування Facebook з погляду його засновника Марка Цукерберга та його родичів у коледжі. Руні Мара грає Еріку Олбрайт, дівчину Цукерберга, відмова якої стає поштовхом до створення Facebook…

 

Побічний ефект (2013)

Сюжет: Руні Мара грає Емілі Тейлор, жінку, яка починає відчувати тривожні побічні ефекти від нового антидепресанта, які призводять її до шокуючого акту насильства. "Побічні ефекти" - це психологічний трилер, в якому досліджуються теми психічного здоров'я, фармацевтичної етики та юридичної драми…


 
Теги:
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