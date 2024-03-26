Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас

Аватар 3

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: бойовик, наукова фантастика, пригоди, трилер, фентезі

Режисер: Джеймс Кемерон

Актори: Сем Вортінгтон, Зої Салданья, Джек Чемпіон, Джемі Флеттерс, Бейлі Басс, Брітейн Делтон та іншіТретя глава космічної Саги, в якій Джейк Саллі та Нейтирі вирушать на інші планети системи Альфа-Центавра…

Атлас

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: бойовик, наукова фантастика, пригоди, трилер

Режисер: Бред Пейтон

Актори: Дженніфер Лопес, Сіму Лю, Стерлінг Кей Браун, Абрахам Попула, Лана Паррія, Марк Стронг, Пол Ганус та інші

Офіцер військової розвідки Атлас Шеппард роками переслідувала міжгалактичного терориста Харлана, який убив сім'ю Шеппард під час нападу на штаб-квартиру її агенції на Землі. Тепер вона знаходиться в космосі, щоб спостерігати за місією захоплення Харлана в його притулку на далекій планеті. Справи швидко йдуть наперекосяк, коли їхній корабель вражають ракети, і Атлас змушена одягнути механічний броньований костюм зі штучним інтелектом і евакуюватися разом із солдатами…

Бордерлендс

Рік: 2024

Країна: Великобританія, Угорщина, США

Жанр: бойовик, комедія, наукова фантастика, пригоди

Режисер: Елай Рот

Актори: Кейт Бланшетт, Кевін Харт, Джек Блек, Аріана Грінблат, Флоріан Мунтяну, Джеймі Лі Кертіс та інші

Одна з найвідоміших мисливців за головами у Всесвіті, на ім'я Ліліт, ненавидить дві речі: Пандору - свою рідну планету, і Атласа - рідкісного покидьку і впливового бандита. І все-таки їй доведеться мати справу і з тим, і з іншим: вирушивши на пошуки дочки Атласа на Пандору, вона долучається до інших шукачів пригод…

У космосі

Інша назва: Космонавт

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: драма, наукова фантастика, пригоди, екранізація

Режисер: Йохан Ренк

Актори: Адам Сендлер, Кері Ханна Малліган, Пол Дано, Кунал Найяр, Олена Олін, Ізабелла Росселліні та інші

За романом Ярослав Калфаржа "Космонавт із Богемії". Через шість місяців після початку одиночної місії астронавт намагається впоратися з проблемами у своєму шлюбі за допомогою виявленої на кораблі містичного істоти…

Джона

Інша назва: Іона

Рік: 2024

Країна: Канада

Жанр: детектив, наукова фантастика, трилер

Режисер: Бен Ван Клік

Актори: Осрік Чау, Елейна Хаффман, Кен Кірбі, Лінкольн Хаффман, Тамох Пенікетт та інші

Син Марго на ім'я Джона, ймовірно, був викрадений інопланетянами. Два журналісти-розслідувачі паранормальних явищ Оззі та Дарен сповнені рішучості розкрити правду. У ході розслідування Оззі бореться зі своїми тривожними спогадами, що призводить до сильного скептицизму щодо Марго…