Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас

Наша п’ятірка фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік для вас

26 березня, 2024 вiвторок
19:00
Кіно фантастика

Пропонуємо цікаво провести вечір за переглядом нових кінофільмів у жанрі фантастика. Вас чекають надзвичайні пригоди в космосі і на Землі. Вечір буде цікавим та насиченим. Пропонуємо наш ТОП-5 фантастичних фільмів-новинок за 2024 рік

Аватар 3 

Рік: 2024 

Країна: США

Жанр: бойовик, наукова фантастика, пригоди, трилер, фентезі

Режисер: Джеймс Кемерон

Актори: Сем Вортінгтон, Зої Салданья, Джек Чемпіон, Джемі Флеттерс, Бейлі Басс, Брітейн Делтон та іншіТретя глава космічної Саги, в якій Джейк Саллі та Нейтирі вирушать на інші планети системи Альфа-Центавра…

Атлас 

Рік: 2024 

Країна: США

Жанр: бойовик, наукова фантастика, пригоди, трилер

Режисер: Бред Пейтон

Актори: Дженніфер Лопес, Сіму Лю, Стерлінг Кей Браун, Абрахам Попула, Лана Паррія, Марк Стронг, Пол Ганус та інші

Офіцер військової розвідки Атлас Шеппард роками переслідувала міжгалактичного терориста Харлана, який убив сім'ю Шеппард під час нападу на штаб-квартиру її агенції на Землі. Тепер вона знаходиться в космосі, щоб спостерігати за місією захоплення Харлана в його притулку на далекій планеті. Справи швидко йдуть наперекосяк, коли їхній корабель вражають ракети, і Атлас змушена одягнути механічний броньований костюм зі штучним інтелектом і евакуюватися разом із солдатами…

 

Бордерлендс 

Рік: 2024

Країна: Великобританія, Угорщина, США

Жанр: бойовик, комедія, наукова фантастика, пригоди

Режисер: Елай Рот

Актори: Кейт Бланшетт, Кевін Харт, Джек Блек, Аріана Грінблат, Флоріан Мунтяну, Джеймі Лі Кертіс та інші

Одна з найвідоміших мисливців за головами у Всесвіті, на ім'я Ліліт, ненавидить дві речі: Пандору - свою рідну планету, і Атласа - рідкісного покидьку і впливового бандита. І все-таки їй доведеться мати справу і з тим, і з іншим: вирушивши на пошуки дочки Атласа на Пандору, вона долучається до інших шукачів пригод…

У космосі 

Інша назва: Космонавт

Рік: 2024

Країна: США

Жанр: драма, наукова фантастика, пригоди, екранізація

Режисер: Йохан Ренк

Актори: Адам Сендлер, Кері Ханна Малліган, Пол Дано, Кунал Найяр, Олена Олін, Ізабелла Росселліні та інші

За романом Ярослав Калфаржа "Космонавт із Богемії". Через шість місяців після початку одиночної місії астронавт намагається впоратися з проблемами у своєму шлюбі за допомогою виявленої на кораблі містичного істоти…

 

Джона 

Інша назва: Іона

Рік: 2024

Країна: Канада

Жанр: детектив, наукова фантастика, трилер

Режисер: Бен Ван Клік

Актори: Осрік Чау, Елейна Хаффман, Кен Кірбі, Лінкольн Хаффман, Тамох Пенікетт та інші

Син Марго на ім'я Джона, ймовірно, був викрадений інопланетянами. Два журналісти-розслідувачі паранормальних явищ Оззі та Дарен сповнені рішучості розкрити правду. У ході розслідування Оззі бореться зі своїми тривожними спогадами, що призводить до сильного скептицизму щодо Марго…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Папа Франциск
24 березня, 2024 неділя
Папа Франциск не виступив з проповіддю під час меси на католицьку Вербну неділю
Мобілізація, повістки
25 березня, 2024 понедiлок
Законопроєкт про мобілізацію: комітет ВР продовжив розгляд поправок, на порядку денному – бронювання
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.04
    Купівля 39.04
    Продаж 39.54
  • EUR
    Купівля 42.32
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
26 березня
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Актуальний Орвелл. Війна де-юре і де-факто
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 762-го дня війни: ВМС підтвердили ураження ще двох кораблів РФ, Україна отримала новий транш від МВФ
19:53
Володимир Путін
В оточенні Путіна не погоджуються з наративом про причетність України до теракту в Москві, - Bloomberg
19:48
Оновлено
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
"Очікую зміцнення стратегічних можливостей": Зеленський змінив секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки
19:40
Бердянськ
Після теракту в Підмосков'ї до патрулювання Бердянська окупанти залучили росгвардію, - очільниця МВА Галіціна
19:28
ЗСУ, війна
Протягом доби росіяни 21 раз атакували ЗСУ на Новопавлівському напрямку та 27 разів - на всіх інших
19:12
Ексклюзив
ракета Нептун
Defence Express: українську ракету "Нептун" глобально модернізували, вона уразила ціль у бухті Севастополя
19:11
дрон, БПЛА
Через брак європейських комплектуючих окупанти не можуть виготовити заплановану кількість БПЛА, - Спротив
19:09
На фото: Алан Бадоєв
Бадоєв обурився, що його фільм "Довга Доба" не номінували на "Золоту дзиґу"
19:01
Марʼяна Безугла
Євродепутатка фон Крамон розкритикувала законопроєкт Безуглої та Третьякової про покарання за "неуповноважене представництво України"
18:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Найбільш закритий завжди": українська чемпіонка Шатернікова пояснила, чому Ломаченко мало говорить про війну
18:30
діти війна
Росія на ТОТ залучила понад 100 тис. дітей до пропагандистських організацій, - громадські активісти
18:13
"Дюна:Частина друга"
Касові збори франшизи Дені Вільнева "Дюна" перевищили $1 млрд у світовому прокаті
18:04
OPINION
Михайло Басараб
Що здобув Путін після теракту в підмосковному "Крокус Сіті"
18:03
"СДПН грає на руку Росії": німецькі історики розкритикували політику партії Шольца щодо України
18:01
Антоніо Матео Лаос та Олександр Зінченко (праворуч)
"В жодному разі не потрібно випускати його на поле": Екстренер збірної Сабо застеріг Реброва перед матчем Україна - Ісландія
18:00
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Міністр закордонних справ Чехії заявив, що Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах ініціативи закупівлі боєприпасів
17:59
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
Росіяни створили чат-бот для виявлення "ознак екстремістської діяльності" на ТОТ, - голова Запорізької ОВА
17:57
Обстріл Донеччини
Росіяни скинули півторатонну авіабомбу на п'ятиповерхівку в Красногорівці: є поранені
17:42
Збірна України U19
Юнацька збірна України обіграла Швейцарію і вийшла на Євро-2024
17:36
AirBaltic висловила готовність відновити польоти до трьох міст України: подробиці
17:25
На фото: Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фінальній сцені "Титаніка"
Двері з фінальної сцени "Титаніка" продали за $718 тис. на аукціоні в США
17:25
ґрати
Долучився до окупаційного "МВС" і переслідував учасників руху опору: колаборанта з Ізюма ув'язнили на 12 років
17:20
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів, - авіаексперт Храпчинський
17:10
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
"Критично для кацапів": заступник комбрига 3-ї ОШБр Жорін сказав, де просування ЗСУ несе велику загрозу ворогу
17:08
Ексгумація жертв російської окупації в Ізюмі
Чуємо про це третій рік: Синєгубов прокоментував інформацію про наміри РФ захопити Харків
17:05
Річка Турунчук
Тікав з України: прикордонники врятували 22-річного одесита, який ледь не замерз у річці Турунчук
17:02
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що відправлення західних військ до України може спровокувати Третю світову війну
16:52
боєприпаси 155 мм
У США пропонують передати Україні південнокорейські 105-мм артснаряди, - ЗМІ
16:49
Російські військові
За успішні удари дронів по російських НПЗ окупанти відправляють своїх військових ППО на війну в Україну, - "Атеш"
16:44
зброя зі стрічкою-прапором
Україна збільшує витрати на власне виготовлення зброї, щоб дати відсіч Росії
16:43
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Таджики - це прикриття, зв'язок російських спецслужб з "ІД" доволі чітко проглядається, - керівник ЦПД Коваленко про теракт у Москві
16:38
На фото: Анастасія Приходько
На концерті Анастасії Приходько в Трускавці померла людина
16:36
СБУ "вивела" з-за кордону і затримала в Україні лідерів банди, які продавали наркотики в Євросоюзі
Продавали метадон до ЄС: СБУ виманила з-за кордону та затримала наркоторговців, які створили кур'єрську мережу
16:35
Ексклюзив
Карта. Курстьк-Бєлгород_2003
"Ударних формувань не зафіксовано": депутат райради Ткачук про можливість наступу РФ на Харківщину
16:34
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії заявив, що в довгостроковій перспективі важливо було б мати посла в Росії
16:18
інтернет
Україна приєдналася до платформи, яка захищає права інтелектуальної власності в інтернеті
16:00
OPINION
Георгій Могильний
Лідерка "Слуг народу" Шуляк і віцепрем’єр Кубраков влаштували перевірку Могилянки: що з цим не так
15:55
лукашенко з путіним
Лукашенко спростував слова Путіна: імовірні виконавці теракту в Москві намагалися втекти в Білорусь, а не в Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV