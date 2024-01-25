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Торт "Сирний оксамит" або "Червоний оксамит". Готуємо вдома
Всесвітньо відомий торт "Червоний оксамит" із яскраво-червоними коржами та білим кремом – справжній шедевр кулінарного мистецтва. Дотримуючись порад з нашого рецепту, процес та фінал приготування принесе вам тільки задоволення
Інгредієнти для сирного торта "Червоний Оксамит":
ТІСТО:
- пшеничне борошно - 340 г
- олія - 300 мл
- кефір - 280 мл
- цукор - 200 г
- яйця - 3 шт.
- какао - 1 стол. л.
- розпушувач - 2 чайн. л.
- сода - 1 чайн. л.
- сіль - 0.25 чайн. л.
- харчовий барвник (червоний) - 1 стол. л.
КРЕМ:
- сир (вершковий) - 350 г
- вершкове масло - 115 г
- цукрова пудра - 100 г
Покрокове приготування сирного торта "Червоний Оксамит":
- у миску просійте борошно, какао, розпушувач, соду та сіль
- додайте до борошняної суміші яйця, олію та кефір
- суміш добре перемішайте міксером до однорідності, підсипаючи цукор
- збивайте тісто
- додайте червоний харчовий барвник
- ретельно перемішайте
- повинна вийти яскраво-червона суміш
- залиште тісто на 20 хв., щоб відбулася реакція з кефіром
- дно роз'ємної форми (Ø 18-20 см) застелити пергаментом, змащеним вершковим маслом
- стінки нічим не змащуйте
- вилийте тісто у форму
- випікайте червоний бісквіт у розігрітій до 180 °C духовці близько 50 хв. до сухої зубочистки
- перші 30 хв. духовку краще не відкривайте, щоб бісквіт не осів
- готовий бісквіт охолодіть на ґратах
- з коржа зріжте напівкруглу верхівку
- бісквіт розріжте вздовж на 3-4 коржі
- там, де тісто стикалося з формою, корж буде коричневого кольору, тому є сенс за допомогою кулінарного кільця трохи меншого діаметру або ножем зрізати край
- м'яке вершкове масло збийте міксером із цукровою пудрою до пишності
- додайте вершковий сирний крем
- перемішайте до однорідності
- занадто довго збивати не потрібно, інакше від сиру відокремиться сироватка і крем розшарується
- крем перекладіть у кондитерський мішок із широкою круглою насадкою
- зберіть торт, склавши коржі один на одного
- прошаруйте кремом
- краще це робити в роз'ємній формі, викладеній по краях ацетатною плівкою (підійде звичайний рукав для запікання)
- вирівняйте верх і боки торта залишками крему
- зрізану верхівку бісквіта поламайте на шматочки та підсушіть у духовці
- потім подрібніть у блендері у крихту
- обсипте подрібненою бісквітною крихтою потрібні ділянки торта
- поставте торт в холодильник на ніч для просочення, накривши зверху харчовою плівкою (плівка не повинна торкатися верхівки торта)
- готовий торт прикрасьте за бажанням.
Смачного!
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