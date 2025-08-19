"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці

Про це пише CNN.

Зокрема, Бессент назвав саміт на Алясці "демонстрацією сили президента Трампа", оскільки той запросив Путіна на ту землю, яка раніше належала росіянам.

"Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім зробив авіашоу. Це було схоже на запрошення вашого неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому ваших запасів зброї", – висловився американський міністр.

Також він прокоментував зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і його командою у Білому домі 18 серпня як дуже хорошу.

"А потім ми пішли, зустрілися з європейськими лідерами. Це була неймовірна група в Білому домі, очолювана президентом Трампом. І так, кульмінацією цього став телефонний дзвінок з президентом Путіним… Я твердо вірю, що буде двостороння зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським. І це єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту - змусити обидві сторони поговорити", – резюмував Бессент.