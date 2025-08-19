"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що запрошення диктатора РФ Володимира Путіна на саміт на Аляску стало демонстрацією сили президента Дональда Трампа та порівняв його із запрошенням некерованого сусіда додому
Про це пише CNN.
Зокрема, Бессент назвав саміт на Алясці "демонстрацією сили президента Трампа", оскільки той запросив Путіна на ту землю, яка раніше належала росіянам.
"Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім зробив авіашоу. Це було схоже на запрошення вашого неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому ваших запасів зброї", – висловився американський міністр.
Також він прокоментував зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і його командою у Білому домі 18 серпня як дуже хорошу.
"А потім ми пішли, зустрілися з європейськими лідерами. Це була неймовірна група в Білому домі, очолювана президентом Трампом. І так, кульмінацією цього став телефонний дзвінок з президентом Путіним… Я твердо вірю, що буде двостороння зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським. І це єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту - змусити обидві сторони поговорити", – резюмував Бессент.
- Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін 16 серпня завершили саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години. Зокрема, під час їхньої зустрічі на авіабазі над їхніми головами літали американські винищувачі F-22 й стратегічний малопомітний бомбардувальник B2 Spirit.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
