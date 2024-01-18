Туреччина, Болгарія та Румунія можуть розпочати розмінування Чорного моря влітку, – посол Боднар

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, для того, аби три країни НАТО розпочали розмінування Чорного моря, вони мають ввести в дію підписаний між ними меморандум. Румунія вже зробила це, Болгарія виконує внутрішньодержавні процедури, а в Туреччині парламент має ратифікувати меморандум – на всі формальності піде місяць або два.

"Найбільш імовірно, що вихід кораблів у море відбудеться десь у літні місяці, ареал охоплення - це міжнародні води. Умовно кажучи, якщо ми проведемо лінію від Одеси до Босфору, то на захід від цієї лінії. Тобто можна вважати, що від колишньої лінії зернового коридору на захід до територіальних вод Румунії, Болгарії та Туреччини", - пояснив дипломат.

Він зазначив, що Україна хоче приєднатися до меморандуму, але участь наших кораблів буде можлива лише після завершення війни, аби в них не цілили окупанти.

"Водночас обмін інформацією та інша співпраця можлива в інших часових рамках. Про це ми вестимемо переговори безпосередньо під час зустрічей", - резюмував посол.