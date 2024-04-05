У 2024 році побільшало звернень щодо "гучних випадків" із ТЦК, – омбудсмен Лубінець

Про це Лубінець розповів у інтерв'ю Суспільному.

Лубінець зазначив, що у 2023 році отримав понад тисячу звернень, коли як омбудсмен мусив з'ясовувати з ТЦК "гучні випадки". Цього року зафіксували вже більш ніж 300 подібних випадків.

"Це, скажімо так, кейси, в яких треба розбиратись. Звернень набагато більше", – зауважив Лубінець.

Він розповів, що стосовно кожного випадку, з приводу якого отримує звернення, він відправляє моніторингову перевірку до органів ТЦК. Яка з'ясовує, що не завжди в діях представників ТЦК є правопорушення. Багато в чому, на його переконання, це залежить від професійності людей, які працюють у відповідних структурних підрозділах ЗСУ.

Відповідаючи на запитання, чи співробітники ТЦК були покарані за певні неправомірні дії, Лубінець зазначив, що фактів "реального покарання" не бачив.

"Мене інформують, що відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення. Але я не бачу, навіть по максимально ганебних випадках, реального покарання", – сказав він.

Омбудсмен припустив, що в час війни, імовірно, не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це може по-різному трактуватися. Адже одні вважають працівника військкомату героєм, який затримував ухилянтів, а інші – людиною, яка порушила права громадянина, – пояснив свою думку Лубінець. При цьому він наголосивши, що суспільство не може розділятися на тих, хто воює, і тих, хто ухиляється.

"Воювати повинні всі. Це не означає, що кожен має піти на передову. Нам треба, щоб працювала економіка в тилу? Так. Нам треба, щоб хтось продовжував ходити на роботу і показувати, що Україна рухається в напрямку ЄС? Треба", – додав Лубінець.

На його переконання, людині, яка відмовляється від конституційного обов'язку захищати державу, потрібно давати юридичну оцінку. Проте це не означає, що після затримання її можна бити, ще й фільмувати це.

"Встановлення винуватості відбувається на засіданнях суду. За всіма такими випадками спостерігають наші міжнародні партнери. Які потім вирішують, чи надавати Україні допомогу, чи ні. Чи наближати Україну до вступу до ЄС, чи ні", – зауважив він.

Омбудсмен вважає, що держава має оперативно давати оцінку діям кожного: і представникам ТЦК, і громадянам, які часом намагаються самостійно "творити справедливість". Якщо ж громадяни України не бачать дієвих механізмів з боку держави, це призводить до хаосу.

"Держава повинна реагувати швидко. Неправі представники ТЦК – відкриваєте дисциплінарне провадження. Неправі громадяни України – так само. Але всі повинні розуміти, що є правова система. Якщо вона не діє, ми прийдемо до точки, з якою потім буде важко повернутися до нормального життя", – зазначив Лубінець.

Поліція Львівщини розшукала понад 1000 ухилянтів та доставила в ТЦК. На Волині в розшуку через ухилення від служби перебуває близько 8 тис. осіб. У Чернівецькій області за неявку до ТЦК та СП подано в розшук понад 5 тисяч чоловіків. На Івано-Франківщині за неявку до ТЦК офіційно розшукують майже 40 тис. людей