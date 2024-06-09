У Дії згенерували вже понад 80 тис. посвідчень ветерана

Про це повідомляє пресслужба Дії.

"Цього тижня додали в Дію один із найзапитуваніших документів - посвідчення ветерана. Українці вже згенерували 80 000+ цифрових посвідчень", - йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телемарафону уточнив, що тенденція позитивно зростає, а послуга загалом працює досить стабільно.

За його словами, запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.

Федоров також додав, що потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців.