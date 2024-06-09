У Дії згенерували вже понад 80 тис. посвідчень ветерана
Станом не неділю, 9 червня, з моменту запуску послуги у застосунку "Дія" вже згенеровано понад 80 тисяч посвідчень ветерана
Про це повідомляє пресслужба Дії.
"Цього тижня додали в Дію один із найзапитуваніших документів - посвідчення ветерана. Українці вже згенерували 80 000+ цифрових посвідчень", - йдеться у повідомленні.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у ефірі телемарафону уточнив, що тенденція позитивно зростає, а послуга загалом працює досить стабільно.
За його словами, запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших, і наразі за потреби дуже оперативно вирішуються всі технічні питання з верифікацією даних.
Федоров також додав, що потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців.
- Нагадаємо, у застосунку "Дія" 5 червня запустили новий документ для українських захисників - посвідчення ветерана.
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