У Харкові після поранення під час удару 1 листопада помер майор Нацполіції
У лікарні внаслідок отриманого поранення під час російського обстрілу по Харкову 1 листопада помер майор поліції Харківщини Олександр Ковтун
Про це повідомляє Національна поліція України.
У Нацполіції нагадали, що того дня 36 поліцейських дістали поранення, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
Олександра Ковтуна у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики понад тиждень боролися за його життя.
"Поліцейському назавжди залишиться 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син", - додали в Нацполіції.
- Нагадаємо, 1 листопада РФ ударила по місцю дислокації правоохоронців у Харкові.
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