У Харкові після поранення під час удару 1 листопада помер майор Нацполіції

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Нацполіції нагадали, що того дня 36 поліцейських дістали поранення, на місці удару загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Олександра Ковтуна у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики понад тиждень боролися за його життя.

"Поліцейському назавжди залишиться 44 роки. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 20-річна донька та 18-річний син", - додали в Нацполіції.