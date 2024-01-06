У Києві представили виставу про Василя Стуса

Всеукраїнський і міжнародний фестиваль "Стус фест" ініціювала Театральна спільнота DSP.

До дня народження поета учасники спільноти влаштовували постановку, у якій співали пісні з його віршами, та провели обговорення життя митця, важливості його творчості в наш час.

Протягом усього січня 2024 року на "Стус фесті" гратимуть біографічну виставу "Стусанина". Вона має на меті показати постать Василя Стуса як однієї з ключових фігур для самоусвідомлення української нації.

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Вистава йтиме не лише в Києві.

Дізнатись про розклад подій та придбати квитки можна на сторінках "Стус фесту" в соцмережах.

Фестиваль планують проводити щорічно в січні.