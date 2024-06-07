У Копенгагені здійснили напад на прем'єрку Данії: подробиці
На премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен здійснено напад — її ударив чоловік, коли вона перебувала на одній із площ Копенгагена. Людина, яка здійснила напад - заарештована
Про це повідомляє Бабель з посиланням на TV 2 Nyheder.
Фредеріксен написала у заяві, що шокована інцидентом.
Незавдовго до нападу вона проводила передвиборчу кампанію разом з кандидатом у депутати Європарламенту від соціал-демократів Крістел Шальдемосе. Утім, Фредеріксен була на площі Культорвет не через кампанію Шальдемосе.
Поліція Копенгагену підтвердила інцидент.
Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт написав, що напад на обраного політика — це напад на всю демократію.
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