У Копенгагені здійснили напад на прем'єрку Данії: подробиці

Про це повідомляє Бабель з посиланням на TV 2 Nyheder.

Фредеріксен написала у заяві, що шокована інцидентом.

Незавдовго до нападу вона проводила передвиборчу кампанію разом з кандидатом у депутати Європарламенту від соціал-демократів Крістел Шальдемосе. Утім, Фредеріксен була на площі Культорвет не через кампанію Шальдемосе.

Поліція Копенгагену підтвердила інцидент.

Міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт написав, що напад на обраного політика — це напад на всю демократію.