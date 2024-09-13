"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 13 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "На деяких територіях Курської області, куди вторглися ЗСУ, було створено подоби концентраційних таборів".
Спростування: Крім того, що жодних доказів російська сторона, звісно ж, не надає, такі повідомлення мають на меті демонізувати українців в очах росіян. Військові ЗСУ дотримуються міжнародного гуманітарного права.
Фейк: Колаборант з РФ та зрадник Віктор Медведчук заявив: "Сьогодні загрозою для колективного Заходу є Україна Зеленського".
Спростування: Такі звинувачення є безпідставними та абсурдними, оскільки лише РФ та її терористична сутність несе загрозу усьому цивілізованому світу. І саме РФ намагається зруйнувати світовий правопорядок.
- Раніше американська журналістка Фіорелла Ізабель просувала проросійський наратив, що Україна буцімто вбиває жінок і дітей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.1
- Актуальне
- Важливе