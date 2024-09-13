"У Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів": російські фейки за 13 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: МЗС Росії опублікувало повідомлення: "На деяких територіях Курської області, куди вторглися ЗСУ, було створено подоби концентраційних таборів".

Спростування: Крім того, що жодних доказів російська сторона, звісно ж, не надає, такі повідомлення мають на меті демонізувати українців в очах росіян. Військові ЗСУ дотримуються міжнародного гуманітарного права.

Фейк: Колаборант з РФ та зрадник Віктор Медведчук заявив: "Сьогодні загрозою для колективного Заходу є Україна Зеленського".

Спростування: Такі звинувачення є безпідставними та абсурдними, оскільки лише РФ та її терористична сутність несе загрозу усьому цивілізованому світу. І саме РФ намагається зруйнувати світовий правопорядок.