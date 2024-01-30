У Німеччині 1 лютого запланований страйк працівників аеропортів: він може паралізувати повітряний рух у країні

До цього закликала профспілка Verdi, інформує Bild.

За інформацією Hessischer Rundfunk, профспілка закликала приблизно 25 000 співробітників галузі авіаційної безпеки припинити роботу з самого ранку. Страйк має тривати до півночі.

Якщо це станеться, то в аеропортів не буде можливості перевіряти пасажирів, співробітників, а також товари, які мають потрапляти до зони безпеки аеропортів. Це, ймовірно, призведе до зупинки повітряного руху на більшій частині Німеччини.

Профспілка вимагатиме підвищення зарплат для працівників. Досі в трьох раундах переговорів не було досягнуто згоди. Подальші обговорення заплановано наступного тижня.