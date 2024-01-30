У Німеччині 1 лютого запланований страйк працівників аеропортів: він може паралізувати повітряний рух у країні
У четвер, 1 лютого, співробітники служби авіаційної безпеки у найбільших аеропортах Німеччини планують оголосити страйк
До цього закликала профспілка Verdi, інформує Bild.
За інформацією Hessischer Rundfunk, профспілка закликала приблизно 25 000 співробітників галузі авіаційної безпеки припинити роботу з самого ранку. Страйк має тривати до півночі.
Якщо це станеться, то в аеропортів не буде можливості перевіряти пасажирів, співробітників, а також товари, які мають потрапляти до зони безпеки аеропортів. Це, ймовірно, призведе до зупинки повітряного руху на більшій частині Німеччини.
Профспілка вимагатиме підвищення зарплат для працівників. Досі в трьох раундах переговорів не було досягнуто згоди. Подальші обговорення заплановано наступного тижня.
- 24-29 січня усі компанії Deutsche Bahn, включаючи підприємства інфраструктури, провели страйк. Профспілка залізничників вимагає скорочення робочого тижня з 38 до 35 годин, підвищення зарплатні на 555 євро за місяць, а також неоподатковуваної річної премії в розмірі 3000 євро.
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